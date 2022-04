"Horizon Forbidden West": animales robóticos y una plaga mortal

SCREENSHOT - ¿Serán células fotovoltaicas lo que recubre las alas de este monstruo volador? El misterio se revela al jugar a "Horizon Forbidden West". Foto: Sony/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Lanzado en 2017, el videojuego postapocalítico "Horizon Zero Dawn" se convirtió en un gran éxito que logró entusiasmar a críticos y aficionados. Cinco años después, y tras una postergación de su fecha de lanzamiento original, la secuela "Horizon Forbidden West" se lanzó finalmente el 18 de febrero. Al igual que en la primera parte, el título está ambientado en una versión postapocalíptica de los Estados Unidos. La protagonista sigue siendo la pelirroja guerrera Aloy, que, como líder de un escuadrón, se dispone a encontrar el origen de una plaga mortal. Sin embargo, tras los acontecimientos de la primera parte, esta no solo ha hecho amigos, sino también muchos enemigos. Aquellos usuarios que no conozcan el título anterior podrán sentirse un poco perdidos en esta nueva entrega. Dado que la historia se retoma directamente desde "Horizon Zero Dawn", no estaría de más contar con un poco de conocimiento previo sobre la trama pasada. Como no podía ser de otra manera, en el nuevo título también hay un sinnúmero de personajes nuevos a los que los actores de Hollywood han vuelto a prestar sus voces. El ya amplio mundo del juego, en el que el jugador se podrá mover con total libertad según el principio de mundo abierto, es aún más vasto que en la primera parte. La mecánica de escalada se ha ampliado, lo que significa que el mundo también se extiende en vertical. Este está habitado por una multitud de animales robóticos hostiles que se enfrentan a las tribus de supervivientes. Aunque no todas las innovaciones de la secuela contaron con la aprobación del público, "Horizon Forbidden West" fue bien recibido por la crítica. Aquellos usuarios que disfrutaron de su predecesor también se divertirán con este. Y probablemente nunca es demasiado tarde para empezar con la primera parte. "Horizon Forbidden West" está disponible en exclusiva para PlayStation 4 y 5. El título predecesor se ofrece para PlayStation 4 y PC. dpa