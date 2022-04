Empresas rusas y bancos mundiales podrían ganar con la supresión de los recibos de depósito

FOTO DE ARCHIVO: Billetes de 100 rublos rusos sobre billetes de 100 dólares estadounidenses en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, el 9 de marzo de 2015. REUTERS/Dado Ruvic

Por Sinead Cruise y Carolina Mandl

WASHINGTON/NUEVA YORK, 14 abr (Reuters) - Las empresas rusas y los bancos mundiales, entre ellos BNY Mellon, Deutsche Bank, Citigroup y JPMorgan, podrían beneficiarse si Moscú decide retirar los recibos de depósito de las empresas rusas de las bolsas extranjeras, según dos personas familiarizadas con el asunto.

La posible ganancia se debe a las comisiones que los bancos emisores de recibos de depósito pueden cobrar contractualmente a los inversores cuando cancelan el producto.

No está claro cuánto podrían ganar las empresas y los bancos, o si los bancos cobrarán las comisiones y se arriesgan a enojar a los inversores, que dicen que sería injusto dadas las circunstancias extraordinarias que ha desencadenado la invasión rusa de Ucrania.

Sin embargo, las comisiones podrían traducirse en cientos de millones de dólares, según los cálculos de Reuters basados en los datos de comisiones facilitados por las fuentes.

Asediado por las sanciones occidentales, Moscú se está preparando para retirar los recibos de depósito de las empresas rusas de las bolsas extranjeras y convertirlos en valores locales rusos en un intento por reducir el control de los extranjeros sobre estas empresas.

Los recibos de depósito son certificados emitidos por un banco que representan acciones de una empresa extranjera que se negocian en una bolsa local. Permiten a los inversores invertir en acciones extranjeras en su propia geografía y zona horaria.

Hay más de 30 recibos de depósito sobre empresas rusas, como Gazprom, Rosneft, Lukoil y Norilsk Nickel, emitidos por BNY Mellon, Deutsche Bank, Citigroup y JPMorgan, entre otros, que cotizan en los mercados estadounidenses y europeos.

Según los acuerdos estándar, los recibos de depósito pueden ser cancelados por el emisor o el inversor. Cuando eso ocurre, el inversor suele obtener el dinero de la venta de las acciones subyacentes, aunque tiene derecho a quedarse con la custodia de las acciones.

Los bancos cobran una comisión de administración, normalmente de unos 0,05 dólares por recibo, que pueden compartir con las empresas, dijeron dos fuentes.

Si Moscú retira de la lista los recibos de depósito rusos, los bancos tendrán que cancelar los productos. Los bancos podrían seguir cobrando las comisiones, aunque su mano se viera forzada, según tres fuentes.

Por ejemplo, un inversor en Rosneft con 150 millones de recibos de depósito que representen el mismo número de acciones de la compañía podría tener que pagar 7,5 millones de dólares en comisiones de cancelación, según los cálculos de Reuters.

Las amplias sanciones occidentales podrían dificultar que los bancos transfieran el dinero a algunas empresas.

A pesar de ello, algunos inversores dicen que las comisiones no deberían aplicarse. Un gestor de activos globales dijo a Reuters que si Rusia aprueba la ley de exclusión de la lista no debería haber tasas, ya que los inversores no tendrían elección en el asunto. Las otras dos fuentes, sin embargo, dicen que los bancos todavía tienen que cubrir sus costes.

BNY Mellon, Deutsche Bank, JPMorgan y Citigroup declinaron hacer comentarios. Las empresas rusas no respondieron a un correo electrónico de Reuters en busca de comentarios.

PARÁLISIS DE LOS MERCADOS

Mientras las sanciones occidentales azotaban las acciones rusas desde finales de febrero, la bolsa de Moscú cerró y el banco central ruso prohibió a los extranjeros transferir acciones fuera de sus cuentas de custodia. También prohibió a los extranjeros vender acciones rusas.

Las restricciones hicieron casi imposible que los bancos cancelaran los recibos cuando los inversores, ansiosos por reducir su exposición a Rusia, se lo pidieran.

Con el reciente levantamiento de las restricciones a los custodios, BNY Mellon, Citi y JPMorgan han reanudado la tramitación de las cancelaciones. Sin embargo, como los bancos extranjeros siguen sin poder vender las acciones, los inversores tienen que custodiarlas. Para ello, los inversores necesitan una cuenta en Rusia, que muchos no tienen.

En consecuencia, es probable que muchos inversores conserven los recibos por el momento, según tres fuentes consultadas.

Aun así, muchos inversores están preocupados por el proyecto de ley de exclusión de la bolsa que está preparando Rusia.

Aparte de los posibles gastos de cancelación, los inversores temen lo que ocurrirá si no pueden abrir una cuenta de custodia local.

En una nota a los clientes, JPMorgan dijo que los clientes podrían abrir una cuenta rusa en algunas circunstancias no especificadas si se aprueba la nueva ley.

(Edición de Michelle Price, Megan Davies y Nick Zieminski; Traducción de Flora Gómez)