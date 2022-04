Tuchel lamenta que el árbitro "sonreía y se reía" con Ancelotti tras la derrota del Chelsea

Fútbol - Liga de Campeones - Cuartos de final - Partido de vuelta - Real Madrid vs Chelsea - Santiago Bernabéu, Madrid, España - 12 de abril de 2022 El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel Action Images via Reuters/Paul Childs

Por Fernando Kallas

MADRID, 13 abr (Reuters) - El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, se mostró decepcionado al ver al árbitro Szymon Marciniak "sonriendo y riendo" con el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, después de que el equipo de la Premier League quedara eliminado el martes de los cuartos de final de la Liga de Campeones con un global de 5-4.

El Chelsea, que perdió por 3-1 en el partido de ida en Stamford Bridge, acarició una sorprendente remontada tras adelantarse por 3-0 en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, los locales empataron la eliminatoria a 4-4 a falta de 10 minutos para el final, antes de que Karim Benzema marcara en la prórroga para que el Real Madrid pasara a las semifinales.

Tuchel declaró en rueda de prensa que le decepcionó que Marciniak se lo pasara "bien con Carlo" tras el pitido final.

"Cuando quise ir a darle las gracias, estaba sonriendo y riéndose con el entrenador del rival", añadió Tuchel.

"Creo que es un mal momento para hacerlo tras el pitido final, 126 minutos de un equipo dando su corazón. Cuando vas y ves a un árbitro sonriendo y riéndose con el otro entrenador, es un mal momento. Se lo he dicho".

A Tuchel también le disgustó que Marciniak no hubiera comprobado él mismo el monitor del VAR cuando se anuló un remate de Marcos Alonso por mano en la segunda parte.

"No vi el gol, pero estoy súper decepcionado de que no saliera a comprobarlo por su cuenta", dijo Tuchel. "Debe seguir siendo quien manda y no dar las decisiones a alguien en una silla que está aislado".

El alemán también dijo que su equipo se había dejado todo en el campo para intentar dar la vuelta a la eliminatoria.

"Hoy hemos ido al límite. Estoy muy orgulloso de mis jugadores y creo que merecimos la clasificación, pero la suerte no estuvo de nuestro lado", dijo Tuchel.

"No hay que lamentar nada. Este es el tipo de derrotas que puedes tomar con orgullo como deportista. La exigencia en el Chelsea es muy alta y los jugadores respondieron de una manera que nos hace sentir orgullosos a todos".

(Información de Fernando Kallas, información adicional de Aadi Nair en Bengaluru; edición de Ken Ferris/Peter Rutherford, traducido por Tomás Cobos)