Macron dice que no hubo acuerdo con el expresidente Sarkozy por avalar su campaña

El presidente francés Emmanuel Macron, candidato a la reelección en las elecciones presidenciales francesas de 2022, asiste a un mitin de campaña en la Place du Chateau, cerca de la Catedral, en Estrasburgo, Francia, 12 de abril de 2022. REUTERS/Johanna Geron

PARÍS, 13 abr (Reuters) - El presidente francés, Emmanuel Macron, negó el miércoles que hubiera un acuerdo político más amplio con el expresidente conservador Nicolas Sarkozy sobre su respaldo a Macron de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 24 de abril.

Los medios de comunicación franceses han especulado sobre la posibilidad de que Macron, que necesitará una nueva mayoría tras las elecciones legislativas que se celebrarán a finales de este año tras la votación presidencial, haya obtenido el respaldo de Sarkozy tras ofrecerle a cambio influencia política.

"No hubo ningún acuerdo", dijo Macron a la televisión France 2, un día después de que Sarkozy le diera su apoyo. Macron se enfrenta a una reñida carrera contra la candidata de extrema derecha Marine Le Pen.

El respaldo de Sarkozy ayudará a Macron a atraer a los votantes que apoyaron a la candidata de los conservadores, Valerie Pécresse, en la primera vuelta de las elecciones, pero también podría disuadir a los votantes de izquierdas, que lo verán como una confirmación de que Macron es tan de derechas como Sarkozy.

Sarkozy, de 67 años, es el último presidente conservador de Francia y todavía se lo considera como una figura influyente en el partido de centro-derecha Les Républicains.

Sin embargo, la propia existencia de Les Républicains parece ahora amenazada después de que muchos de sus votantes apoyaran a Macron o a Le Pen en la primera vuelta del domingo.

Macron también dijo el miércoles que estaba dispuesto a forjar nuevas alianzas políticas para seguir reformando Francia.

"Las fracturas que tenemos en el país me exigirán no sólo obtener una mayoría, sino también reunir a todas aquellas fuerzas políticas detrás de mí que no comparten totalmente mis puntos de vista sobre todos los temas, pero que estarían abiertas a trabajar conmigo en algunas reformas", dijo Macron.

"No hablo de coaliciones", añadió, diciendo que esos acuerdos entre partidos no eran adecuados para el sistema político presidencialista de Francia.

(Reporte de Tassilo Hummel; edición de Clarence Fernandez y Gareth Jones; traducción de Flora Gómez)