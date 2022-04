China permitirá que ocho ciudades acorten tiempos de cuarentena

(Bloomberg) -- China está permitiendo que Shanghái, Guangzhou y otras seis ciudades acorten las cuarentenas para los viajeros extranjeros y aquellos que han tenido contacto cercano con personas infectadas mientras las autoridades prueban posibles ajustes a las rigurosas medidas contra el covid del país, según personas familiarizadas con el tema.

Las ciudades están reduciendo el período de 14 días a 10 días como parte de un ensayo que comenzó el lunes de esta semana y durará un mes, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas para discutir el tema públicamente. Los complejos de apartamentos, tiendas minoristas, edificios de oficinas y otros lugares cerrados debido a infecciones también podrán abrir después de 10 días consecutivos sin un resultado de prueba positivo, en comparación con los 14 días requeridos anteriormente, dijeron.

Las otras ciudades en el ensayo, que fue reportado anteriormente por Caixin, son Suzhou, Ningbo, Xiamen, Qingdao, Chengdu y Dalian, dijeron las personas. La Oficina de Información del Consejo de Estado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La estricta adhesión de China a una política que busca acabar con las infecciones, a diferencia de aprender a vivir con el virus como lo hacen otros países, ha visto a millones de personas encerradas en sus hogares a medida que ómicron, la variante mucho más infecciosa, se propaga por todo el país. Eso ha alimentado la ira pública en lugares como Shanghái, donde los residentes han luchado para asegurar el suministro de alimentos y otras necesidades diarias, y ha desacelerado la actividad en la segunda economía más grande del mundo, ya que empresas como Tesla Inc. se han visto obligadas a cerrar fábricas.

Si bien el presidente Xi Jinping ha hablado sobre la necesidad de ajustar las políticas de China para hacer frente al covid con el fin de que estas generen un menor costo social y económico, también ha reiterado que el país tiene la intención de apegarse a la estrategia del covid cero.

Los funcionarios chinos también cambiaron su enfoque para alcanzar cero propagación en la comunidad, en lugar de un objetivo estricto de cero casos, como el punto en el que flexibilizan los confinamientos. Esto está permitiendo que las ciudades levanten los confinamientos masivos antes, incluso si todavía se informan casos en instalaciones de aislamiento.

Los ensayos que comenzaron esta semana tienen como objetivo evitar la escasez de habitaciones para las personas que deben hacer cuarentena y reducir los costos de tales medidas, dijeron las personas. No representan una divergencia de la estrategia de covid cero, dijeron.

Nota Original:

China to Allow Eight Cities to Shorten Quarantine Times in Trial

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.