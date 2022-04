LO ÚLTIMO: Ataque a estación en Donetsk dejaría 30 muertos

Los últimos acontecimientos de la guerra en Ucrania:

___

KIEV, Ucrania — Un ataque con proyectiles causa más de 30 muertos y 100 heridos en una estación de tren que se utilizaba para evacuar a civiles en el este de Ucrania, según las autoridades.

El máximo responsable del servicio ferroviario ucraniano, Olexander Kamyshin, dijo en la app de mensajería Telegram que el incidente ocurrió el viernes en Kramatorsk, una ciudad en la región de Donetsk.

De acuerdo con el gobernador, Pavlo Kyrylenko, en el momento del ataque en la estación había miles de personas que se preparaban apara marcharse a zonas más seguras mientras Rusia concentra a sus tropas en el este de Ucrania.

___

BRUSELAS — La Unión Europea impone sanciones a dos hijas mayores del presidente de Rusia, Vladimir Putin, dentro de un nueve paquete de medidas contra Moscú por la invasión de Ucrania, según dos funcionarios comunitarios.

Bruselas incluyó a Maria Vorontsova y Katerina Tikhonova en su lista actualizada de personas que se enfrentan a la congelación de activos y a la denegación de visas de viaje. Los dos funcionarios del bloque, de distintos países miembro, hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el listado no era público todavía.

La medida sigue a una similar adoptada por Estados Unidos dos días antes.

___

BRUSELAS — El primer ministro de Eslovaquia, Eduard Heger, y dos altos cargos de la Unión Europea están en Kiev para tratar de reforzar el apoyo del bloque a una Ucrania arrasada por la guerra.

Heger explicó en un tuit el viernes que él, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe de la política exterior comunitaria, Josep Borrell, llevarán propuestas comerciales y de ayuda humanitaria al presidente Volodymyr Zelenskyy y a su gobierno.

Según el político eslovaco, las medidas incluyen “una oferta para transportar cereales, incluyendo trigo”. Ucrania es uno de los principales exportadores de trigo del mundo y la guerra rusa está provocando escasez, sobre todo en Oriente Medio.os antes de que las tropas rusas

___

LONDRES — Al menos parte de las fuerzas rusas que se retiraron del norte de Ucrania se trasladarán al Donbás, una región del este, para seguir combatiendo, dijo el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña.

En su reporte diario, las autoridades británicas señalaron que muchas de esas unidades necesitarán un importante reabastecimiento antes de poder desplegarse en el este, añadiendo que cualquier reubicación masiva desde el norte podría tomar al menos una semana.

Por otra parte, los bombardeos rusos sobre ciudades del sur y el este continuaban, agregó apuntando que las tropas de Moscú han avanzado más hacia el sur de la ciudad de Izum, de gran importancia estratégica y que continúa bajo su control.

___

MOSCÚ — Rusia ha sufrido “bajas significativas de tropas" durante su operación militar en Ucrania, dice el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

“Sí, hemos tenido bajas significativas de tropas y es una gran tragedia para nosotros”, afirmó Peskov.

Durante una entrevista exclusiva con la televisora británica Sky el jueves, el vocero insinuó que la operación podría terminar “en un futuro próximo”. Las fuerzas rusas “están haciendo todo lo posible para poner fin a esa operación”, dijo.

“Y esperamos que en los próximos días, en un futuro próximo, esta operación alcance sus objetivos o que termine por las negociaciones entre la delegación rusa y la ucraniana".