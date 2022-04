Exejecutivos Citi buscan US$100M para criptofondos de cobertura

(Bloomberg) -- Tres exejecutivos de Citigroup Inc. que dejaron el banco el mes pasado formaron Motus Capital Management, una firma que busca facilitar que las personas de alto patrimonio apuesten por las criptomonedas.

Alex Kriete, Greg Girasole y Frank Cavallo están buscando recaudar US$100 millones para un par de fondos de cobertura administrados activamente que se centrarán en activos digitales, dijeron en entrevista. Cada uno de ellos es socio fundador de Motus, el término latino de la palabra “motor”.

“Los clientes están hambrientos de obtener retornos”, dijo Kriete. “Quieren exposición, pero les resulta difícil saber qué es una estafa y cuáles son las oportunidades reales de inversión”.

Kriete y Girasole causaron sensación el mes pasado cuando dejaron Citigroup a menos de un año de haber sido elegidos para supervisar un nuevo grupo de activos digitales dentro de la división de gestión de patrimonio del gigante de Wall Street. Antes de eso, Kriete administró US$3.000 millones y Girasole US$5.000 millones para clientes de banca privada de Citigroup. Cavallo se desempeñó recientemente como asesor de inversiones en Citigroup, donde supervisó US$8.000 millones en activos y ocupó cargos dentro de la división comercial y de ventas de activos cruzados de la empresa.

Los tres están invirtiendo su propio patrimonio en los fondos Motus, dijeron en las entrevistas. Los fondos no se autocustodiarán, lo que significa que no controlarán las claves privadas de sus activos digitales, y limitarán los activos que poseen con los intercambios como parte de sus esfuerzos para satisfacer los procesos de diligencia debida con inversionistas sofisticados.

“Estamos trabajando con los mejores proveedores de su clase para cumplir con el estándar fiduciario que esperan nuestros clientes”, dijo Girasole.

Motus, con sede en Nueva York, tiene la intención de ofrecer fondos tanto de crecimiento como de ingresos. El fondo de crecimiento se centrará en invertir en tokens con capitalizaciones de mercado más pequeñas en las que a los fondos más grandes les resulte más difícil invertir, dijo Cavallo.

“Creemos que llegamos al meollo del asunto”, dijo. “Con activos como bitcóin y ETH, los clientes pueden hacerlo por su cuenta. No necesitan pagarle a alguien para que les compre bitcóin”.

Nota Original:

Former Citi Executives Seek $100 Million for Crypto Hedge Funds

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.