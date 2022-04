Decenas mueren tras ataque a centro de evacuación en Ucrania

(Bloomberg) -- Decenas de personas murieron y resultaron heridas luego de que Rusia bombardeó el principal centro de evacuación ferroviaria en el flanco este del territorio controlado por el Gobierno en Kiev, dijeron funcionarios ucranianos el viernes.

Al menos 39 murieron y más de 80 resultaron heridos cuando al menos un misil ruso “Tochka-U” con municiones en racimo impactó en la estación principal de trenes de Kramatorsk, una ciudad a unos 75 kilómetros de distancia de Donetsk, controlada por los separatistas, dijeron los funcionarios.

La ciudad se ha convertido en un centro de evacuación, ofreciendo la oportunidad a unas 8.000 personas por día, principalmente mujeres y niños, de huir de la guerra de Rusia, dijo el alcalde Oleksandr Honcharenko. Las fotos publicadas por Zelenski y el Ministerio de Defensa mostraban a las víctimas esparcidas entre maletas llenas. El ataque provocó una fuerte condena de Ucrania y la Unión Europea.

“Sin fuerzas ni valor para enfrentarnos en el campo de batalla, destruyen con cinismo a la población civil”, escribió el presidente, Volodímir Zelenski, en Facebook.

El Ministerio de Defensa de Rusia negó su responsabilidad en el ataque y afirmó que ya ha eliminado el uso del tipo de misil encontrado en la escena, informó Interfax.

Varias horas antes del ataque, las fuerzas rusas bombardearon el único enlace ferroviario controlado por el Gobierno desde Kramatorsk a partes occidentales de Ucrania, dijo el ferrocarril regional.

Más de 200.000 residentes de la región de Donestk han utilizado el ferrocarril para la evacuación desde que comenzó la guerra el 24 de febrero, dijo la portavoz del Gobierno regional, Tetyana Ihnatchenko, a Ucrania 24 TV.

El gobernador de la región de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, dijo en un video informativo que el incidente fue un ataque deliberado contra civiles.

“Saben dónde atacar”, dijo, prometiendo continuar con las evacuaciones del área mientras las fuerzas rusas se preparan para una ofensiva a gran escala y una escalada en la región.

“Están bombardeando todo: infraestructura civil crítica, infraestructura médica crítica”, dijo Kyrylenko. “El enemigo no se detendrá ante nada”.

La UE condenó enérgicamente el ataque, con el jefe de política exterior Josep Borrell tuiteando que fue “otro intento más de cerrar las rutas de escape para aquellos que huyen de esta guerra injustificada y causan sufrimiento humano”.

Borrell y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen están visitando Kiev el viernes para encontrarse con Zelenski.

Nota Original:

Dozens Killed as Russia Strikes Ukraine Rail Evacuation Hub (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.