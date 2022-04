Yellen dice que un dólar digital tomaría años de desarrollo

(Bloomberg) -- La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que un dólar digital tardaría años en desarrollarse si Estados Unidos decide proceder con uno, lo que subraya un enfoque deliberado por parte de los encargados de formular las políticas a medida que desarrollan sus planes regulatorios para abordar la rápida propagación de los activos digitales.

Los reguladores de EE.UU. ahora están realizando una revisión de seis meses con el objetivo de presentar recomendaciones sobre una serie de cuestiones relacionadas con los activos digitales, incluida una versión digital de la moneda soberana de EE.UU. La iniciativa fue lanzada a través de una orden ejecutiva del presidente Joe Biden.

“Todavía no sé las conclusiones a las que llegaremos, pero debemos tener claro que emitir una CBDC probablemente presentaría un gran desafío de diseño e ingeniería que requeriría años de desarrollo, no meses”, dijo Yellen en declaraciones preparadas para un evento realizado el jueves en Washington. Se conoce como CBDC a las monedas digitales de los bancos centrales, en el caso de EE.UU., al dólar digital.

En su discurso, Yellen describió un conjunto de principios generales que, en su opinión, deberían guiar la creación de un nuevo marco para regular los activos digitales, buscando fomentar la innovación y proteger a los consumidores, los inversionistas y la estabilidad financiera.

“Nuestros marcos regulatorios deben diseñarse para respaldar la innovación responsable mientras se gestionan los riesgos, especialmente aquellos que podrían alterar el sistema financiero y la economía”, dijo Yellen.

‘Tecnología neutral’

Hizo hincapié en que, dado que los reguladores se esfuerzan por mantenerse al día con la innovación, las reglas que creen deben ser “neutrales desde el punto de vista tecnológico”.

“Ese proceso debe guiarse por los riesgos asociados con los servicios prestados a los hogares y las empresas, no por la tecnología subyacente”, dijo.

Los emisores de activos digitales y los proveedores de servicios en el sector deben proteger a los consumidores e inversionistas del fraude y la información engañosa, asegurar la custodia adecuada de los activos y proporcionar información fiscal adecuada, aseveró.

El discurso sigue a una orden ejecutiva emitida en marzo que ordena a varias agencias federales, incluido el Tesoro, a que presten más atención al estudio y la regulación prospectiva de los activos digitales, que pueden incluir una serie de criptomonedas, como el bitcóin, criptomonedas estables de valor fijo y dinero digital emitido por los bancos centrales.

Los encargados de formular las políticas, agregó Yellen, deben estar preparados para posibles modificaciones en la estructura de los mercados financieros, citando cambios potenciales impulsados por la tecnología de registros distribuidos.

“Si bien esto podría hacer que los mercados sean menos vulnerables a la quiebra que cualquier empresa en particular, es fundamental garantizar que mantenemos la visibilidad sobre posibles acumulaciones de riesgo sistémico y seguir teniendo herramientas efectivas para controlar los excesos donde surjan”, dijo.

