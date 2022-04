Tuchel: El Chelsea debe mejorar o se eliminará de la Champions

Fútbol - Liga de Campeones - Cuartos de final - Partido de ida - Chelsea contra Real Madrid - Stamford Bridge, Londres, Reino Unido - 6 de abril de 2022 Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea Action Images via Reuters/Peter Cziborra

Por William Schomberg

LONDRES, 6 abr (Reuters) - El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, afirmó que el vigente campeón de Europa se enfrenta all riesgo de eliminación a manos del Real Madrid a menos que pueda recuperar la concentración tras la derrota por 3-1 en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Tras el 4-1 que le endosó el Brentford el sábado, también en Stamford Bridge, Tuchel no sabe cómo explicar el repentino bajón de su equipo.

"Tenemos que volver a encontrar nuestro nivel y no sé dónde está, pero (...) la primera parte es una repetición de la segunda contra el Brentford, en unos cuartos de final contra el Real Madrid", dijo Tuchel a los periodistas.

"(Estuvimos) muy lejos de nuestro nivel en absolutamente todo lo que exige el juego", dijo. "No se puede esperar un resultado positivo con este tipo de actuación".

Dijo que el Chelsea perdería contra el Southampton el sábado si jugaba como lo hizo en el primer tiempo contra el Real Madrid y dijo que era alarmante haber recibido siete goles en dos partidos, muy lejos de la solidez defensiva que Tuchel introdujo a su llegada al club en enero del año pasado.

Dijo que Romelu Lukaku, el fichaje más caro de la historia del Chelsea, que solo salió como sustituto en la segunda parte, había fallado una ocasión "muy importante" para reducir la desventaja con un remate de cabeza cuando el marcador estaba 3-1, pero que los problemas no eran solo de una o dos personas.

"Si no tenemos la cabeza y la mentalidad adecuadas, no ganaremos en Southampton y esta eliminatoria (contra el Real Madrid) no está viva", dijo. "Si las cosas cambian, tal vez".

(Redacción de William Schomberg; Edición de Toby Davis, traducido por Tomás Cobos)