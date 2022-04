Samsung Galaxy S22 Ultra: excelente hardware y S-Pen incorporado

ILUSTRACIÓN - Con el lápiz digital integrado S-Pen se puede escribir notas en la pantalla, recorrer el menú o disparar la cámara a distancia. Foto: Till Simon Nagel/dpa

El Samsung Galaxy S22 Ultra es claro candidato a rey de la gama alta entre los dispositivos estrenados en 2022: sofisticadas cámaras, práctico S-Pen y pantalla prácticamente perfecta. La pega: imágenes un tanto borrosas y un precio muy alto. En cuanto a diseño, el nuevo buque insignia de Samsung presenta un sólido marco de aluminio con bordes agradablemente redondeados, así como cristal en la parte delantera y trasera. Es agradable al tacto, se adapta bien a la mano y es robusto. Además, el nuevo sistema de cámaras con las cinco lentes redondas individuales en la parte trasera es más elegante que el gran módulo del modelo predecesor. El sistema consta de cuatro cámaras en la parte trasera: una cámara principal de 108 megapíxeles (MP), dos cámaras con zoom 10x y 3x de 10 MP y una gran angular con 12 MP. La quinta frontal tiene una resolución de 40 MP. En el interior del Ultra se encuentra el procesador Exynos 2200 de Samsung con ocho núcleos, hasta un terabyte de memoria y -según el modelo- ocho o doce gigabytes (GB) de RAM. Además, el dispositivo equipa una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas. Esta está ligeramente curvada en los laterales y es muy luminosa, con un brillo máximo de 1750 nits. Con su batería de 5.000 miliamperios-hora, el Ultra garantiza, con un uso ocasional sin muchas redes sociales y juegos, hasta dos o tres días de autonomía en modo espera. Los auriculares y la fuente de alimentación ya no se incluyen en la caja, según Samsung, por razones medioambientales. En su lugar, se suministra el lápiz óptico S-Pen, que va alojado en la parte inferior izquierda de la carcasa del teléfono. Y aquí es donde el S22 Ultra empieza a diferenciarse de sus predecesores y de los modelos más pequeños de la serie S22. Con el lápiz digital, el nuevo modelo también incorpora las capacidades de organización que antes estaban reservadas a la serie Galaxy Note. El S-Pen ofrece muchas posibilidades: desde la práctica aplicación de notas con reconocimiento de escritura a mano hasta funciones de dibujo o el discreto disparo a distancia de la cámara. Un detalle a destacar: cuando se escribe en la pantalla, hay una especie de respuesta audio-háptica semejante al ruido de la escritura sobre papel. En resumen: los usuarios de la tableta Galaxy Note también estarán satisfechos con el S22 Ultra. En el uso diario, el Ultra se comporta como corresponde a un teléfono móvil inteligente con un precio de base de algo menos de 1.300 euros (aproximadamente 1.400 dólares estadounidenses). Tiene buen aspecto, es rápido y promete buena autonomía. En términos de comodidad, Samsung ha dado un paso adelante. El sensor de huellas dactilares está colocado finalmente de forma que se puede alcanzar cómodamente con el pulgar. La pantalla brillante es muy fácil de leer, incluso a la luz del sol. Salvo algunas deficiencias, el sistema de cámaras también es de alto vuelo. Ya desde el S20 Ultra, la combinación de cuatro cámaras es potente y versátil. Esta ofrece buena calidad tanto en fotos fijas y en vídeos de alta resolución como en los modos especiales, por ejemplo, de combinación de fotos y vídeos de las diferentes cámaras (toma única). Aquellos usuarios que trabajan mucho con vídeos apreciarán la función de director: con su ayuda, se puede cambiar entre los distintos niveles de zoom y objetivos mientras se filma. Las tomas diurnas son nítidas, coloridas y vivas. La combinación de objetivos, sensores y software del Ultra garantiza imágenes detalladas incluso con poca luz. La estabilización mecánica de las cámaras evita que las imágenes salgan movidas. A niveles de zoom bajos, no se necesita un trípode. Hablando de zoom: el Ultra puede ofrecer hasta 100 aumentos con una combinación de zoom óptico y digital. En la práctica, sin embargo, es mejor mantenerse por debajo de un factor de zoom de 30, ya que por encima de este valor las fotos salen borrosas. En este aspecto, poco ha cambiado desde el S20 Ultra. Otro pequeño problema: si se amplían las imágenes, en ocasiones se puede ver que el software de la cámara ha intervenido con bastante fuerza. El resultado son detalles desvaídos y ruido en lugares inesperados. Según una prueba realizada por la revista especializada alemana "Chip", otros Samsung, como el predecesor S21 Ultra o el recién presentado S21 5G FE, obtuvieron en este aspecto resultados ligeramente mejores. El consumidor ya no tendrá que decidir entre una tableta Note o un móvil Galaxy. El S22 Ultra combina las funciones de cámara y organizador de ambos modelos en un solo dispositivo, por lo que una nueva edición del Galaxy Note sería superflua. Y también en otros aspectos, el S22 Ultra es prácticamente la cúspide de lo que es actualmente bueno y caro en el segmento superior de Android. Así y todo, eso no significa que no tenga competencia. El Find X5 Pro de Oppo, por ejemplo, se acerca al Ultra en cuanto a rendimiento y calidad fotográfica: sin cámaras con zoom, pero con una elegante carcasa de cerámica. El Pixel 6 Pro de Google también es un serio rival y no tiene nada que envidiarle al Galaxy Ultra en términos de calidad de imagen. Sin embargo, la combinación de mucha potencia, cámaras sobresalientes y un lápiz óptico solo está disponible actualmente en Samsung. Aparte del diseño subjetivamente más atractivo y del S Pen, el progreso del S22 Ultra respecto al predecesor, el S21 Ultra, es insignificante y apenas se percibe en el uso diario. El S Pen también está disponible por separado con un coste adicional, pero en este caso el teléfono no dispone de la ranura adecuada para guardarlo. En resumen: para quien prefiera algo nuevo, completo y con un lápiz óptico integrado, el S22 Ultra con 128 GB de memoria interna y 8 GB de RAM es una excelente opción. La versión con 256 de memoria y 12 GB de RAM está disponible por muy poca diferencia de precio. dpa