Previsiones de Video en Español de las 04H00 GMT

= PRINCIPALES NOTICIAS =

Zelenski afirma que rusos ocultan cuerpos en territorio ocupado

KIEV: El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó el miércoles que las tropas rusas esconden los cuerpos de las víctimas del conflicto en los territorios ocupados, luego de que se dieran a conocer imágenes con cadáveres con ropa de civil en las calles de la ciudad de Bucha que generaron indignación.

(Rusia Ucrania conflicto-Ya disponible) VIDEO NUEVO

EEUU y Reino Unido refuerzan sanciones contra Rusia, que intensifica guerra en el este de Ucrania

WASHINGTON: Estados Unidos y Reino Unido impusieron el miércoles nuevas sanciones "devastadoras" contra Rusia, acusada de cometer "crímenes de guerra" en Ucrania, donde las autoridades temen una inminente ofensiva de las tropas rusas en el este del país.

(Ucrania Rusia conflicto – Ya disponible)

La guerra en Ucrania podría "durar meses, incluso años", dice jefe de la OTAN

BRUSELAS: El presidente ruso Vladimir Putin no renunció a apoderarse de toda Ucrania y la guerra podría durar "meses, incluso años", advirtió el miércoles el secretario general de la OTAN.

(1AS IMÁGENES OTAN Rusia Ucrania conflicto – Ya disponible)

Refugiados dan testimonio de las secuelas del asedio ruso en las ciudades de Ucrania

ZAPORIYIA: En un centro de acogida de refugiados en Zaporiyia, desemboca el dolor de los ucranianos que huyeron de los territorios ocupados por Rusia en el sur del país. Más al norte, un hospital pediátrico de Chernígov da testimonio de las secuelas tras un mes de asedio ruso.

(Ucrania Rusia conflicto guerra refugiados niños hospital – Ya disponible)

En el Donbás ucraniano, una ruta espera la inminente ofensiva rusa en el este

KIEV: En la terminología militar, se llama una maniobra "penetrante". En el este de Ucrania, una ruta nacional que atraviesa la llanura con colinas se anuncia como uno de los principales campos de batalla de la inminente ofensiva rusa en el Donbás.

(Ucrania Rusia conflicto – Ya disponible)

El papa condena la "horrenda crueldad" en la ciudad ucraniana de Bucha

CIUDAD DEL VATICANO: El papa Francisco condenó el miércoles la "horrenda crueldad" que golpea a Ucrania, "incluyendo a sus civiles", en referencia a la "masacre de Bucha".

(Rusia religión conflicto Ucrania Vaticano – Ya disponible)

China califica imágenes de ciudad ucraniana de Bucha de "profundamente perturbadoras"

PEKÍN: Las autoridades chinas consideraron el miércoles que las imágenes de los cadáveres en la ciudad ucraniana de Bucha son "profundamente perturbadoras", pero se negaron a señalar a Rusia directamente.

(China Rusia Ucrania diplomacia política guerra - Ya disponible)

La ONU falló al no evitar guerra en Ucrania, dice presidente de México

MÉXICO: La ONU falló al no evitar la invasión de Rusia a Ucrania, dijo el miércoles el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien instó a seguir la búsqueda de una salida negociada.

(México ONU Rusia Ucrania política diplomacia – Ya disponible)

Para juzgar los crímenes de guerra en Ucrania "no bastarán" las fotos, según experto

GINEBRA: Las brutales imágenes de cuerpos esparcidos en una calle de la ciudad ucraniana de Bucha hacen pensar en crímenes de guerra, pero aportar una prueba jurídica y más aún juzgar a los culpables es un ejercicio complicado, advirtió un experto internacional.

(Ucrania Rusia conflicto justicia ONG – Ya disponible)

El campamento abandonado por soldados rusos en un bosque cerca de Kiev

BUDA-BABYNETSKA, Ucrania: En el noroeste de Kiev, refugiados bajo un bosque de pinos, un millar de soldados rusos habían construido un enorme campamento, invisible desde la carretera. Ahora está abandonado y solo quedan sus construcciones vacías y todo lo que dejaron atrás.

(Ucrania Rusia conflicto justicia ONG – Ya disponible)

La economía rusa empieza a fisurarse bajo el peso de las sanciones

MOSCÚ: La economía rusa empieza a fisurarse bajo las sanciones occidentales que no paran de intensificarse desde hace semanas: la producción de coches se hundió, el riesgo de una moratoria de la deuda se agrava y la inflación amenaza con dispararse, como lo muestran los datos publicados este miércoles.

(Rusia Ucrania conflicto inflación sanción economía-Ya disponible) VIDEO NUEVO

= OTRAS NOTICIAS DE ACTUALIDAD =

Un muerto y 15 heridos en nueva jornada de protestas en Perú

LIMA: Un muerto y 15 heridos dejó el miércoles un choque entre policías y manifestantes que bloqueaban una ruta en el sur de Perú, mientras Lima volvía a la normalidad tras un toque de queda decretado por el presidente Pedro Castillo para contener las protestas por las alzas de precios.

(Perú manifestaciones social transporte política paro gasolina – ya disponible) VIDEO NUEVO

Honduras hará "trabajo quirúrgico" para extirpar narcotráfico del Estado: ministro

TEGUCIGALPA: Honduras emprenderá un "trabajo quirúrgico" para extirpar el narcotráfico del aparato estatal, un mal que filtró las altas esferas del poder e incluso llegó a la presidencia de la República, asegura el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón.

(Honduras EEUU política justicia narcotráfico – ya disponible) VIDEO NUEVO

España abandonará la mascarilla obligatoria en interiores el 20 de abril

MADRID: El gobierno español anunció el miércoles que usar mascarilla en interiores, salvo en el transporte público u hospitales, dejará de ser obligatorio desde el 20 de abril, en otro paso para tratar el covid-19 como una enfermedad endémica.

(España epidemia virus salud – Ya disponible)

El Salvador penará con hasta 15 años de cárcel difundir mensajes de pandillas en medios

SAN SALVADOR: El Congreso de El Salvador aprobó el martes, a petición del presidente Nayib Bukele, una reforma penal para castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación.

(ElSalvador política criminalidad pandillas – Ya disponible)

Nuevo récord de casos diarios de covid en China, con más de 20.000

SHANGHÁI: China registró el miércoles más de 20.000 nuevos casos de covid-19, el mayor balance desde el inicio de la pandemia, con la mayoría de infecciones procedentes de la capital económica Shanghái.

(China virus salud pandemia – Ya disponible)

Europa autoriza un segundo refuerzo y OPS alerta sobre 240 millones sin vacunas en América

WASHINGTON: Una segunda dosis de refuerzo fue autorizada por las autoridades sanitarias de la Unión Europea de las vacunas de Moderna y Pfizer para las personas mayores de 80 años, mientras la Organización Panamericana de la Salud alertó sobre la falta de vacunación de 240 millones de personas cuando los casos aumentan en Canadá y el Caribe.

(UE América virus salud pandemia epidemia vacunas farmacéuticas-Ya disponible) VIDEO NUEVO

= SOCIEDAD =

Justicia británica concluye que cantante Ed Sheeran no plagió "Shape of You"

LONDRES: La estrella de pop británica Ed Sheeran no cometió plagio en su gran éxito "Shape of You", una de las canciones más escuchadas del mundo, concluyó el miércoles la Alta Corte de Londres.

(GB música gente justicia – Ya disponible)

México redobla esfuerzos para salvar a la vaquita marina de la extinción

SAN FELIPE, MÉXICO: Un buque, aviones y lanchas interceptoras permanecen desplegadas en el Alto Golfo de California (norte de México) con un objetivo: salvar de la extinción a la vaquita marina, un raro mamífero del cual quedan contados individuos.

(México- medio ambiente- animales – Ya disponible)