Rublo borra pérdidas a pesar de riesgo de impago y sanciones

(Bloomberg) -- El rublo ruso borró las fuertes pérdidas en las que incurrió en las semanas posteriores a la invasión de Rusia a Ucrania.

La moneda superó este miércoles los 81,16 por dólar estadounidense en las operaciones de Moscú, el nivel al que cerró el 23 de febrero, el día antes de que el presidente Vladímir Putin lanzara su ataque. La recuperación llega en un momento irónico, en tanto que las amplias sanciones paralizan la economía de Rusia y hacen que el Gobierno se tambalee al borde del default.

El rublo se fortaleció por undécima sesión de 13 a pesar de las señales de una mayor presión, con el tipo de cambio dólar-rublo retrocediendo hasta un 5% a 79,11 en el comercio local, antes de cerrar en 79,70. Al tiempo que la Unión Europea y Estados Unidos coordinan un nuevo arsenal de sanciones financieras contra Rusia, el Ministerio de Finanzas dijo que su intento de pagar la deuda en dólares había sido bloqueado, lo que podría mover al país más cerca de su primer default externo en aproximadamente un siglo.

El rublo cayó en picada inmediatamente después de la invasión el 24 de febrero en medio de sanciones internacionales que terminaron efectivamente con su tiempo como moneda de libre comercio. Sin embargo, los estrictos controles de capital, incluida la prohibición de que los extranjeros vendan activos rusos, así como las ventas obligatorias de divisas por parte de los exportadores, han ayudado al rublo a recuperar terreno.

Putin también exigió que los compradores extranjeros de gas natural ruso hagan sus pagos en moneda local. Por lo que, por ahora, es posible que Rusia siga beneficiándose de las entradas de efectivo, a medida que vende gas natural y petróleo a precios elevados.

La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, en una audiencia del comité del Congreso, dijo el miércoles que la gente no debería sacar ninguna conclusión más profunda del repunte del rublo, resaltando que el país tiene controles de capital y que el mercado de rublos no es libre.

A principios de marzo, la tasa local se acercó a los 122 rublos por dólar, lo que representa un colapso de más del 30% desde el nivel anterior al ataque. Si bien las fuentes de precios extraterritoriales en varios puntos indicaron niveles aún más débiles, la liquidez se vio gravemente obstaculizada.

