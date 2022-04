Previsiones de Video en Español de las 13H00 GMT

= PRINCIPALES NOTICIAS =

El papa condena la "horrenda crueldad" en la ciudad ucraniana de Bucha

CIUDAD DEL VATICANO: El papa Francisco condenó el miércoles la "horrenda crueldad" que golpea a Ucrania, "incluyendo a sus civiles", en referencia a la "masacre de Bucha".

EEUU anuncia USD 100 millones de ayuda militar adicional para Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció el martes el envío de otros 100 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania ante los informes de atrocidades cometidas allí por las fuerzas invasoras rusas.

El Salvador penará con hasta 15 años de cárcel difundir mensajes de pandillas en medios

SAN SALVADOR: El Congreso de El Salvador aprobó el martes, a petición del presidente Nayib Bukele, una reforma penal para castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación.

Nuevo récord de casos diarios de covid en China, con más de 20.000

SHANGHÁI: China registró el miércoles más de 20.000 nuevos casos de covid-19, el mayor balance desde el inicio de la pandemia, con la mayoría de infecciones procedentes de la capital económica Shanghái.

Justicia británica concluye que cantante Ed Sheeran no plagió "Shape of You"

LONDRES: La estrella de pop británica Ed Sheeran no cometió plagio en su gran éxito "Shape of You", una de las canciones más escuchadas del mundo, concluyó el miércoles la Alta Corte de Londres.

