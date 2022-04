Musk arriesga escrutinio de SEC tras rápido avance en Twitter

Elon Musk, founder of SpaceX and chief executive officer of Tesla Inc., arrives at the Axel Springer Award ceremony in Berlin, Germany, on Tuesday, Dec. 1, 2020. Tesla Inc. will be added to the S&P 500 Index in one shot on Dec. 21, a move that will ripple through the entire market as money managers adjust their portfolios to make room for shares of the $538 billion company.

(Bloomberg) -- El rápido ascenso de Elon Musk de ser un accionista de Twitter Inc. a ser miembro de la junta amenaza con un escrutinio aún más severo por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) en un momento en que exige más transparencia a los grandes inversionistas y aumenta las multas por infringir las normas.

Musk, quien frecuentemente tuitea ideas para renovar la plataforma de redes sociales, se arriesgó al escrutinio de la SEC esta semana por supuestamente revelar su participación masiva en la empresa días más tarde de lo que permiten las regulaciones y porque lo reveló a través de un formulario que normalmente está reservado para inversiones pasivas. Luego, Twitter lo nombró director y señaló en un nuevo documento que planea abogar por cambios en su condición de mayor accionista.

El presidente de la SEC, Gary Gensler, ha estado presionando para endurecer las reglas sobre cómo los inversionistas deben revelar que han adquirido una participación del 5% o más en una empresa. Pidió más transparencia y, en febrero, el regulador propuso reducir el tiempo máximo que un inversionista tiene para revelar que ha tomado una posición significativa a cinco días, de los 10 actuales.

El formulario que Musk presentó el 4 de abril que anunciaba su participación en Twitter dio indicios de que el multimillonario pudo haber sobrepasado el umbral de participación el 14 de marzo.

Keith Higgins, que dirigió la unidad de presentaciones corporativas del regulador durante la Administración de Obama, dijo que presentar un poco tarde un formulario 13G para inversionistas pasivos, o la presentación más extensa 13D que hacen los inversionistas activistas, normalmente no causaría que la SEC presente un caso. Sin embargo, si hay otras violaciones de las reglas, el incumplimiento de la fecha límite puede impulsar la acción de los abogados encargados de hacer cumplir la ley de la agencia, agregó.

El director ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal, señaló el martes que la compañía y Musk tuvieron conversaciones sobre la incorporación del multimillonario a la junta antes de las revelaciones de esta semana.

La SEC declinó realizar comentarios y Musk no respondió a las preguntas sobre las revelaciones. Un portavoz de Twitter se negó a comentar más allá de los tuits de Agrawal y Musk, así como de las presentaciones regulatorias de la empresa.

Un enfrentamiento con la agencia, incluso por una infracción no relacionada y relativamente menor, podría generar sanciones más graves para Musk. La SEC ha estado buscando castigos más severos bajo el mandato de Gensler, y altos funcionarios discuten el valor de multas más altas para disuadir la mala conducta.

