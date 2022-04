EE.UU. advierte a India sobre costos de alinearse con Rusia

(Bloomberg) -- El principal asesor económico del presidente Joe Biden dijo que la Administración ha advertido a India que no se alinee con Rusia y que los funcionarios estadounidenses han estado “decepcionados” con algunas de las reacciones de Nueva Delhi a la invasión de Ucrania.

“Ciertamente hay áreas en las que nos han decepcionado las decisiones tanto de China como de India, en el contexto de la invasión”, dijo el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Brian Deese, a periodistas en un desayuno el miércoles organizado por el Christian Science Monitor.

Estados Unidos ha dicho a India que las consecuencias de una “alineación estratégica más explícita” con Moscú serían “significativas y a largo plazo”, dijo.

Mientras que EE.UU., Europa, Australia y Japón han impuesto sanciones económicas a Rusia en respuesta a su guerra contra Ucrania, India se ha negado a hacerlo y, en cambio, ha tratado de continuar con las importaciones de petróleo ruso.

La reacción de Nueva Delhi a la invasión está complicando su relación con Washington, donde India es considerada un socio importante para contrarrestar la influencia china en Asia.

Los comentarios de Deese surgen tras el viaje del asesor adjunto de seguridad nacional Daleep Singh a India la semana pasada para reunirse con funcionarios.

“Lo que Daleep dejó en claro a sus homólogos durante esta visita fue que no creemos que a India le interese acelerar o aumentar las importaciones de energía rusa y otros productos básicos”, dijo la secretaria de prensa Jen Psaki a principios de esta semana.

EE.UU. y el resto de las naciones del Grupo de los Siete continuarán colaborando con India y esperan que puedan alinear esfuerzos en la mayor medida posible, dijo un funcionario estadounidense en una sesión informativa para periodistas el miércoles sobre las nuevas sanciones contra Rusia. India y EE.UU. colaboran ampliamente en seguridad alimentaria y energía global, dijo el funcionario.

El funcionario pidió no ser identificado como condición para la sesión informativa.

Además de buscar petróleo ruso, India es el mayor comprador mundial de armas rusas. El primer ministro indio, Narendra Modi, ha resistido las súplicas de EE.UU. y Australia para reducir la relación, insistiendo en que India necesita armas rusas para contrarrestar tanto a Pakistán como a China y que las alternativas son demasiado caras, según personas familiarizadas con el asunto.

Nota Original:

U.S. Warns India of Significant Costs If It Aligns With Russia

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.