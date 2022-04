Artistas en Kiev actúan mientras caen las bombas

HANDOUT - El actor Daniil Prymachov (izq.) y la actriz Alina Zevakova ensayan la obra "The New World Order" (El nuevo orden mundial), de Harold Pinter, en el ProEnglish Theatre de Kiev. Su colega Valerii Simonchuk participa mediante videollamada desde Ucrania occidental. Foto: Tanya Shelepko/privat/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial en relación con la cobertura actual de este tema y mencionando el crédito completo

La guerra no ha logrado paralizar totalmente la vida cultural en Ucrania. Se escuchan potentes explosiones en Kiev. Y mientras la capital ucraniana es atacada por Rusia, en un teatro subterráneo se lleva a cabo una función teatral. El joven actor Daniil Prymachov representa a un preso que está sentado en una silla con los ojos vendados. Otros dos hombres intercambian opiniones acerca de qué deberían hacer con él. Son interpretados por Alina Zevakova y su colega Valerii Simonchuk, quien participa a través de una videollamada desde la región occidental de Ucrania. La obra se llama "The New World Order" (El nuevo orden mundial), una pieza de un acto del dramaturgo británico y ganador del Premio Nobel Harold Pinter (1930-2008). El público presente en el sótano está integrado por diez personas que también habitan allí. Mientras, unos 300 espectadores siguen la representación teatral en una transmisión en directo en línea. El día después, la directora Tanya Shelepko afirma que la experiencia es "absolut strange" (absolutamente extraña). "Hubo un bombardeo a lo largo de toda la función. Lo que hacíamos nos parecía mal y bien al mismo tiempo", admite. ¿Incorrecto porque estaban haciendo teatro en medio de una guerra y correcto porque al fin y al cabo pueden dar algo al público? Shelepko no puede responder a la pregunta. "Lo pensaremos luego", dice. Más tarde. "Después de la victoria", agrega. El fin de la guerra no se vislumbra, pero su inicio parece también haber quedado muy lejos. Tanya Shelepko aún recuerda exactamente cómo comenzó todo. Su despertador estaba programado para las 6:00 horas, pero aquella mañana del 24 de febrero se despertó más temprano. Eran las 5:42. Nunca olvidará esa hora. El ruido sordo de las explosiones la sacó de su sueño. Dos minutos después la llamó su novio y le dijo: "La guerra ha comenzado". También Andrii Palatnyi tiene los recuerdos más precisos de aquella mañana del 24 de febrero. "La guerra me alcanzó cuando viajaba en tren a Mariúpol", declara el actor a dpa. El curador del premiado festival cultural internacional GogolFest se encontraba de viaje a la ciudad portuaria cuando el tren se detuvo de repente, a alrededor de las 4:00 de la madrugada en un descampado. "Luego continuó a marcha lenta, de estación en estación, hasta que finalmente arribamos a Mariúpol, pero ni siquiera nos permitieron llegar a la estación. Nos detuvimos y luego volvimos a Kiev. Esa fue la última vez que vi Mariúpol, desde la ventana del tren", rememora. Mariúpol es hoy, en gran parte, un páramo de escombros. El teatro, que Andrii Palatnyi tan bien conoce, fue bombardeado pese a que numerosos civiles se habían refugiado allí en busca de protección de los ataques aéreos. En una página web creada apresuradamente se puede ver cómo era Mariúpol antes de la guerra: una metrópolis vibrante, en especial culturalmente. Fue capital de la cultura de Ucrania en 2021. La primera reacción de Tanya Shelepko a la guerra fue abandonar Kiev. Pero luego de tres días regresó, porque tenía el sentimiento de que que no estaba donde debía estar. Al principio, le pareció que sus ideas de realizar trabajos artísticos eran equivocadas, pero después de dos semanas tuvo un convencimiento: "Yo soy directora de teatro y cada uno debería hacer aquello que mejor sabe hacer". Por eso, comenzó a ensayar "The New World Order" en el ProEnglish Theatre, el único teatro angloparlante de Ucrania. La obra ya había sido programada mucho antes de la guerra, y ahora a Shelepko le parece que fue una profecía. También en el metro de Kiev, donde muchas familias buscaron refugio, hay artistas activos, que intentan hacer lo que mejor saben. Dibujan con niños y construyen esculturas con ellos. Les leen cuentos e interpretan obras de teatro con títeres. Los niños suelen ser mejores que los adultos a la hora de poder dejar a un lado las preocupaciones, la tristeza y el miedo para concentrarse plenamente en el momento que viven. El arte los hace olvidar por un pequeño instante la enorme desgracia que sufren. Algunos artistas cambiaron su bata de trabajo o su traje de actuación por un uniforme y hoy luchan en el ejército. Por eso, Tanya Shelepko debió buscar un nuevo elenco para "The New World Order". ¿Tiene acaso sentido actuar en medio de una guerra? Para todos los integrantes de la compañía de teatro es importante realizar durante el día tareas prácticas de ayuda humanitaria. Distribuyen alimentos y medicinas, apoyan a los reporteros extranjeros que siguen informando sobre lo que sucede en Kiev. Y solo ensayan a la noche, cuando comienza a regir el toque de queda. El ProEnglish Theatre está en un sótano. Lo llaman ahora "art shelter" (refugio del arte). "Es relativamente seguro aquí", afirma Shelepko a dpa a través de una videollamada. Eso sí, siempre está el riesgo de que pueda pasar algo. "A veces se piensa dos segundos en ello, pero luego hay otras cosas que hacer. En tiempos de paz he pensado con mucha más frecuencia en esos riesgos. Ahora es el momento de pensar en la vida", expresa la directora de teatro. Durante los ensayos están rodeados de gatos, siete, que también tienen su hogar allí. Durante la transmisión en directo del estreno de la producción teatral, que tuvo lugar el Día Internacional del Teatro, la compañía recibió numerosos mensajes de solidaridad desde diversos puntos del planeta. "Amor y fuerza desde Londres", "Enviando amor y abrazos desde Nueva York", "Enviando amor y solidaridad de corazón desde Yokohama, Japón", fueron algunos de los mensajes. "Es extraordinario que actúes en medio de la guerra, tan fuerte y tan valiente", escribió en tanto una usuaria de Facebook. ¿Se prevén más funciones para las próximas semanas? Los artistas se ríen un poco de esta pregunta. "Planificar no es una palabra que usemos mucho en este momento", responde Valerii Simonchuk. dpa