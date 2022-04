La escasez de alimentos amenaza a la ballena gris del Pacífico

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO24 DE MARZO DE 2022FUENTE: AFPTV 1. Imágenes aéreas ballena gris viva en el mar SAN IGNACIO, MÉXICO15 DE FEBRERO DE 2022FUENTE: PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE MAMÍFEROS MARINOS (PRIMMA) 2. Imágenes aéreas Ballena gris muerta varada en la costa de Baja California Sur3. Imágenes aéreas Ballena gris muerta varada en la costa de Baja California Sur SAN IGNACIO, MÉXICO3 DE MARZO DE 2022FUENTE: PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE MAMÍFEROS MARINOS (PRIMMA) 4. Plano medio Ballena gris muerta varada en la costa de Baja California Sur5. Imágenes aéreas Ballena gris muerta varada en la costa de Baja California Sur LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO18 DE MARZO DE 2022FUENTE: AFPTV 6. SOUNDBITE 1 - Jorge Urban , investigador programa PRIMMA, Universidad Autónoma de Baja California (hombre, español, 17 seg.): "Es común encontrar 4 o 5 crías muertas durante la temporada, en los últimos tres años hemos encontrado entre 10 y 25 en Laguna San Ignacio, entonces es un aumento en la mortalidad muy claro, no solamente en crías, sino en jóvenes y adultos." BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO24 DE MARZO DE 2022FUENTE: AFPTV 7. Imágenes aéreas ballena gris viva en el mar8. Travelling ballena gris viva bajo el mar, cerca de un barco turístico9. Plano general ballena gris viva bajo el mar, cerca de un barco turístico10. Plano general ballena gris viva bajo el mar, cerca de un barco turístico11. Primer plano ballena gris viva bajo el mar, cerca de un barco turístico12. Imágenes aéreas barco turístico en el mar13. Imágenes aéreas Puerto Adolfo López Mateos 14. SOUNDBITE 2 - Jose Collins, guía de turistas (hombre, 68 años, español, 15 seg.): "Además de que no ha habido muchos partos en los últimos años. Nos informaban que es la situación de la desnutrición de la ballena, por la cual no se embarazan y la que se embaraza, en el transcurso del trayecto hacia estas aguas, abortan." 15. Imágenes aéreas Puerto Adolfo Lopez Mateos 16. Primer plano estatua de una ballena gris en un muelle17. Plano general gente caminando en el muelle