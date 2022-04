JPMorgan revisa exposición a materias primas tras caos de níquel

(Bloomberg) -- JPMorgan Chase & Co. está revisando sus negocios con algunos clientes del mercado de materias primas después de la contracción de posiciones cortas del níquel el mes pasado, una medida que amenaza con eliminar más liquidez del sector.

La dirección de JPMorgan pidió a los equipos de todo el mundo que realicen nuevas diligencias debidas sobre algunos clientes existentes, incluidos operadores de metales y refinadores de petróleo, según personas familiarizadas con el asunto. También se están llevando a cabo evaluaciones de riesgo en ciertas funciones de financiamiento, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada.

El banco estadounidense es uno de los principales actores en los mercados mundiales de materias primas y, por mucho, el mayor en metales. También fue un participante clave en el aumento del precio del níquel que sacudió la Bolsa de Metales de Londres el mes pasado, ya que es la mayor contraparte de Tsingshan Holding Group Co., el principal productor mundial del metal que está en el centro de la contracción de posiciones cortas.

JPMorgan ya estaba supervisando y ajustando su exposición a las materias primas a raíz de la mayor volatilidad del mercado antes de la contracción de posiciones cortas del níquel, según otra persona familiarizada con la postura del banco. Desde el alza del precio del níquel a principios de marzo, el banco ha llevado a cabo una revisión más profunda, dijo la fuente.

“En consonancia con una gestión prudente del riesgo, hemos revisado los riesgos a la luz de los importantes acontecimientos del mercado a lo largo de este año y seguiremos haciéndolo en todos los mercados, pero seguimos comprometidos con nuestra franquicia de materias primas”, dijo JPMorgan en un comunicado.

Cualquier reducción por parte del banco se produciría en un momento especialmente difícil para los mercados de materias primas, que ya están sufriendo una abrupta disminución de la liquidez a medida que los altos precios y las fuertes oscilaciones obligan a los operadores a mantenerse al margen.

Aunque la revisión abarca a clientes de todo el negocio de materias primas de JPMorgan, se centra en los metales básicos y en los negocios relacionados con las operaciones en la Bolsa de Metales de Londres, dijeron las personas. Una de las cuestiones que el banco está considerando es cómo someter a pruebas de estrés su negocio en caso de choques sin precedentes como el ocurrido con el níquel, dijo una persona.

No está claro cuál será el resultado de la revisión, dijeron las personas, pero es posible que pueda llevar a JPMorgan a reducir su actividad en el sector de las materias primas. El banco ya ha estado disminuyendo su exposición en el mercado del níquel, dijeron las personas. También ha exigido la aprobación adicional de la dirección para nuevas operaciones de financiamiento en metales.

La contracción de posiciones cortas del níquel sacudió el sector de las materias primas, y la LME dijo que había generado un “riesgo sistémico” para el mercado. En respuesta, algunos bancos interrumpieron temporalmente el financiamiento de materias primas en Asia a principios del mes pasado, según operadores físicos en Singapur y China que suelen pedir préstamos a los bancos afectados. Algunos de los operadores todavía no pueden acceder al financiamiento de esos bancos, entre los que se encuentra JPMorgan, y se les ha dicho que es porque los prestamistas están revisando su negocio de materias primas, dijeron.

Las operaciones que se han visto afectadas incluyen acuerdos de recompra con los bancos, en los que los comerciantes usan sus inventarios para obtener financiamiento.

Alrededor de 50.000 toneladas de la posición corta total de níquel de Tsingshan, de más de 150.000 toneladas, se mantenía a través de una posición extrabursátil con JPMorgan, según informó Bloomberg el mes pasado.

La empresa china tuvo problemas para pagar sus ajustes de margen después de que el níquel subiera hasta un 250% en poco más de 24 horas, pero obtuvo un respiro después de que se suspendieron las operaciones durante una semana, se cancelaron las transacciones a los precios más altos y sus bancos —liderados por JPMorgan— acordaron no realizar más ajustes de margen.

Sobre la base de la cifra de 50.000 toneladas, Tsingshan habría debido a JPMorgan unos US$1.000 millones en margen el día antes de que se detuvo el mercado del níquel. Si se hubiera permitido que el precio del níquel siguiera subiendo, la exposición del banco a Tsingshan podría haber aumentado en miles de millones de dólares más.

