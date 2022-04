Courtois, el otro pilar del Real Madrid

Junto a Karim Benzema es el otro pilar de la buena temporada del Real Madrid: el arquero belga Thibaut Courtois llega en un gran momento a los cuartos de final de la Champions contra el Chelsea, su antiguo club.

Una gran parada con el pie en el penal de Raúl García en el 88 de la final de la Supercopa o la pena máxima rechazada a Messi en la ida de octavos de Champions contra el PSG, son algunas de las hazañas de Courtois esta temporada.

El sábado, frente al Celta en la 30ª jornada liguera, Courtois sacó milagrosamente un disparo de Denis Suárez en el minuto 14 cuando el marcador iba 0-0 y después voló en el 23 para atajar una falta de Iago Aspas que iba directa a su escuadra derecha.

- Doblete -

"Un doblete del belga tan importante como el doblete de Benzema" de penal, subrayó el rotativo deportivo AS en la noche del sábado. Su competidor Marca incluso puso el vuelo de Courtois en primera el domingo.

"Cuando he jugado aquí ha sido muy duro, no sé si nos merecemos ganar porque en la primera parte he hecho dos paradones", dijo Courtois tras el partido.

"Ganando aquí es importante, el Chelsea perdió en casa (contra el Brentford 4-1) pero estará muy fuerte el miércoles, va a ser un partidazo. Tenemos que dar más porque nos falta intensidad a veces. Allí no podemos fallar en eso, luego el fútbol lo tenemos", añadió.

Elegido mejor jugador del mes de febrero de LaLiga tras mantener su portería a cero en los cuatro partidos disputados por el Real Madrid, el ex del Chelsea (2014-2018) encadena un gran rendimiento desde el inicio de la temporada.

Está en pugna con Bono, el portero del Sevilla, para intentar conseguir un cuarto trofeo Zamora al mejor portero de LaLiga esta temporada, tras los de 2013, 2014 y 2020.

Esta vuelta a Chelsea tendrá por fuerza un gran valor sentimental para el belga, considerado como un traidor y largamente criticado cuando se anunció su salida hacia Madrid por los aficionados Blues, que lo llegaron a tildar de "Snake" (serpiente en inglés).

- Chelsea, 'un equipo especial' -

"Chelsea seguirá siendo un equipo especial para mí. Me ayudaron a ser el portero que soy hoy. Me ficharon cando tenía 18 años y me dieron la oportunidad de ir al Atlético, de jugar la Premier League y ganarla", dijo Courtois en su podcast "Thibaut Talks".

"Es un equipo importante para mí, sigo teniendo muchos amigos allí, siempre es un placer jugar contra ellos", añadió.

"Será un partido especial. El pasado año, perdimos en semifinales contra ellos, espero que ganaremos este año. Será diferente porque habrá público. Aunque habrá pitos, espero que la gente también se acordará de los buenos momentos. Con el Chelsea ganamos dos campeonatos, una FA Cup...", subrayó el belga, de 29 años.

En Madrid, por lo menos, los aficionados blancos adoran a Courtois.

Su gesto de disculpa, una mano en el corazón y otra con la palma hacia el público, en la dura derrota 4-0 contra el Barça en la Liga donde fue el mejor jugador del Real Madrid, aumentó la estima de los hinchas por él.

El camino aún es largo para ser considerado una leyenda del club, a imagen de Iker Casillas o de Keylor Navas, el portero de las tres Champions consecutivas entre 2016 y 2018. Pero pasa necesariamente por una victoria contra el Chelsea y un triunfo en Champions.

