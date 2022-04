Polls close in Costa Rica

Start: 03 Apr 2022 23:57 GMT

End: 04 Apr 2022 00:27 GMT

SAN JOSE DE COSTA RICA - Polls close in Costa Rica for the run-off of the presidential election.

SCHEDULE:

1200GMT - Polls open

Restrictions:

BROADCAST: NONE

DIGITAL: NONE

Source: REUTERS

Aspect Ratio: 16:9

Location: Costa Rica

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL WITH SPANISH SPEECH

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com