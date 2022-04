UE espera que China ayude a persuadir a Rusia de terminar guerra

(Bloomberg) -- Los líderes de la Unión Europea dijeron que le manifestaron a China en una cumbre virtual el viernes que esperan que Pekín ayude a poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania y, al menos, no interfiera con las sanciones internacionales impuestas a Moscú.

“Esperamos que China, si no apoya las sanciones, al menos haga todo lo posible para no interferir de ningún forma”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a periodistas después de la reunión. “En ese punto fuimos muy claros”. Agregó que la UE esperaba que China usara su influencia sobre Rusia para poner fin a la guerra.

Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Carlos Michel celebraron sesiones separadas por videoconferencia con el presidente chino, Xi Jinping, y su primer ministro, Li Keqiang, el viernes donde discutieron la guerra en Ucrania, así como una serie de temas de comercio y derechos humanos.

La cumbre programada desde hace mucho tiempo fue una oportunidad importante para que los líderes de la UE expusieran sus expectativas para Pekín, que ha tratado de evitar tomar una posición clara sobre la invasión. Pero no está claro si obtuvieron nuevos compromisos de China sobre Ucrania.

Europa está tratando de lograr un equilibrio difícil: dar a China una severa advertencia sobre Ucrania, los derechos humanos y los asuntos comerciales, mientras sigue tratando de mantener el objetivo de la UE de volver a comprometerse con el gigante asiático.

“Pedimos a China que ayudara a poner fin a la guerra en Ucrania”, dijo Michel en una conferencia de prensa en Bruselas. “China no puede hacer la vista gorda ante la violación del derecho internacional por parte de Rusia”.

Pekín, por su parte, ha tratado de evitar que el conflicto empuje a las dos partes hacia bloques opuestos, ahorrando a los funcionarios europeos las críticas que dirige a sus homólogos estadounidenses e instándolos a afirmar su autonomía estratégica de Washington. En la reunión del viernes, Xi dijo que la situación actual corre el riesgo de borrar los beneficios de la cooperación económica mundial y que Pekín y Bruselas deberían comprometerse a evitar los efectos secundarios de la crisis, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Los líderes de la UE también advirtieron a sus homólogos chinos que no ayudaran a Rusia tanto a evitar las sanciones como a proveerle armas, ya que esto solo serviría para prolongar la guerra y dañar el comercio mundial.

“La prolongación de la guerra y las interrupciones que genera en la economía mundial no benefician a nadie, ciertamente no a China”, dijo Von der Leyen.

La parte china le dijo a los jefes de la UE que Pekín estaba haciendo todo lo posible para garantizar que las partes negociaran y llegaran a una solución, según una persona familiarizada con la reunión que se negó a ser nombrada. Los líderes chinos dijeron que tenían un interés evidente en que la guerra no desestabilizara más el orden económico mundial, e insistieron en su gran apego a la Carta de las Naciones Unidas, así como en su respeto por los principios de soberanía e integridad territorial, la persona dijo.

China centró la mayoría de sus lecturas en el comercio y un rango de otros temas, pero un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China tuiteó que Xi les dijo a los líderes de la UE que la situación actual en Ucrania es “profundamente lamentable” y que Pekín “está del lado de la paz”.

Xi pidió a Europa que “forme su propia percepción de China” y adopte una política de China independiente, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Xi también dijo que las conversaciones de paz eran la única salida y que Europa debe abordar las preocupaciones de seguridad de todas las partes en el conflicto.

En la primera reunión de la cumbre, el primer ministro dijo a los líderes de la UE que China está dispuesta a desempeñar un papel constructivo con la comunidad internacional sobre Ucrania.

“China ha estado promoviendo conversaciones por la paz a su manera, y continuará trabajando con la UE y la comunidad internacional para desempeñar un papel constructivo en la mitigación temprana de la situación, el cese de las hostilidades, la prevención de una crisis humanitaria a mayor escala, y el regreso de la paz en una fecha próxima”, dijo Li, según una lectura de la agencia oficial de noticias Xinhua.

Los líderes de la UE dijeron que plantearon temas polémicos, incluidas las medidas comerciales coercitivas contra Lituania, los derechos humanos en Sinkiang, Hong Kong y Taiwán. Sin embargo, los líderes de la UE se ofrecieron a continuar cooperando en un rango de temas, desde la pandemia del covid-19 hasta la biodiversidad y el cambio climático.

