Peso colombiano se debilita tras decisión de tasas: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso colombiano se debilita y las tasas swaps caen después de que el banco central sorprendiera con un aumento de tasas de solo un punto porcentual. La actividad económica de Chile, por su parte, fue inferior de lo que se esperaba, lo que reforzó la postura moderada adoptada esta semana por la autoridad monetaria.

El banco central de Colombia se sumó a Chile y Brasil y adoptó un enfoque más prudente respecto a la inflación, por temor a que alzas de tasas más pronunciadas puedan ser más perjudiciales que beneficiosas para la economía. El banco elevó su tasa clave en un punto porcentual al 5%. Cinco de los siete miembros de la junta respaldaron la medida, mientras que dos eran partidarios de un aumento mayor, de 1,5 puntos porcentuales. Ninguno de los 24 analistas encuestados por Bloomberg esperaba ese resultado, con una estimación media de que la tasa se ubicaría en 5,50%.

El peso caía 0,4% a 3,777 por dólar, siendo la moneda con peor desempeño en América Latina, incluso después de recortar parte de las pérdidas observadas en la apertura. Las tasas IBR a dos años descendían 45 puntos básicos el viernes, acumulando una caída en la semana de 130 puntos básicos, ya que los operadores se habían preparado para un banco central más moderado después de que la autoridad monetaria chilena también optara el miércoles por un incremento de tasas menos agresivo.

Antes de la decisión, la parte corta de la curva de swaps preveía que la tasa de referencia superaría el 9% en seis meses, lo que significa que el banco central tendría que realizar un aumento adicional de 400 puntos básicos. Es probable que los operadores sigan recortando esa prima en las próximas sesiones.

El peso chileno, por su parte, apenas variaba después de que la moneda tuviera un desempeño inferior al de sus pares el jueves tras la decisión del banco central. El máximo del año a la fecha de 771,89 por dólar, registrado a principios de esta semana, se considera ahora el nivel técnico más inmediato a vigilar.

El índice de actividad económica de Chile subió 6,8% interanual en febrero, inferior a la estimación de 8% y al aumento de 9% del mes anterior. Las cifras más débiles de lo esperado respaldan la opinión del banco central de que el ajuste de la política necesita más tiempo para producir sus efectos. Los datos se suman a las cifras de ventas minoristas y de producción industrial anunciadas el jueves, que fueron muy inferiores a las expectativas.

El sol peruano sigue el sentimiento positivo observado en la mayoría de las divisas latinoamericanas y se apreciaba un 0,5% frente al dólar. La moneda alcanzó un nuevo máximo del año a la fecha a principios de la sesión de 3,65 por dólar. El próximo nivel clave importante está cerca de 3,59 por dólar, visto por última vez en abril de 2021.

