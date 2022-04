Chile acude a corte internacional en disputa con Bolivia

LA HAYA (AP) — Chile acudió nuevamente al máximo tribunal de Naciones Unidas para buscar una resolución a una larga disputa con su vecino Bolivia por el uso del agua de un pequeño río que fluye en la frontera común.

Chile presentó el caso en la Corte Internacional de Justicia en 2016 para pedir que el tribunal fallara que el río Silala es un cauce internacional, diciendo que Chile “tiene derecho al uso equitativo y razonable” de sus aguas.

La jefa del equipo legal de Chile, la viceministra de Asuntos Exteriores, Ximena Fuentes Torrijo, dijo el viernes a los jueces que la disputa ofrece a la corte “una oportunidad para afirmar la relevancia del principio de la utilización equitativa y razonable en estas épocas de cada vez mayor escasez de agua fresca”.

Chile afirma que el río nace de los manantiales remotos en el desierto Atacama en Bolivia y atraviesa la frontera con Chile, en donde se une a otro río. El gobierno chileno sostiene que la “naturaleza del río Silala como un cauce internacional nunca se disputó hasta que Bolivia, por primera vez en 1999, afirmó que sus aguas eran exclusivamente bolivianas”.

Fuentes Torrijo dijo el viernes a los jueces que “el repentino cambio radical de Bolivia en 1999 no estaba basado en ningún hecho científico” y que parecía motivado por los intentos de buscar compensación de Chile por el uso de las aguas del Silala.

Agregó que el caso debería establecer que las naciones “tienen un derecho al uso razonable y equitativo de un curso internacional y que la ley de cauces internacionales no permite que un estado río arriba cobre a su vecino río abajo por controlar el flujo de dicho cauce”.

Bolivia comenzará a presentar sus argumentos el lunes. El tribunal probablemente tarde meses en emitir una decisión. Sus fallos son finales y legalmente vinculantes.

No es la primera vez que ambos países se enfrentan en el tribunal basado en La Haya. En 2018, los jueces de la CIJ fallaron que Chile no estaba obligado a negociar acceso al mar para Bolivia, que no tiene litoral.

A pesar de aquel fallo, Bolivia sostiene que tiene derecho a territorio soberano para acceder al océano Pacífico.

Bolivia perdió su único litoral durante una guerra con Chile entre 1879 y 1883. Durante generaciones, el país ha exigido acceso al océano. La costa de Chile abarca 4.300 kilómetros (2.675 millas).

Los casos en La Haya se desarrollan en medio de antecedentes de relaciones tensas entre ambos países. Bolivia cortó lazos diplomáticos con Chile en 1978.

El nuevo presidente de Chile, el izquierdista exlíder estudiantil Gabriel Boric y quien ocupó el cargo el 11 de marzo, invitó al presidente boliviano, Luis Arce, a trabajar en asuntos bilaterales entre ambos países, pero advirtió que “Chile no negocia su soberanía”.

___

La periodista de The Associated Press Eva Vergara en Santiago contribuyó para este despacho