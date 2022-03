La OTAN cree que fuerzas rusas están "reposicionándose" en Ucrania

Rusos "no se retiran" en Ucrania y la OTAN espera más "ofensivas" (Stoltenberg)Bruselas, 31 Mar 2022 (AFP) - La OTAN no ve una retirada de las fuerzas rusas de Ucrania y espera "más acciones ofensivas", indicó el jueves el jefe de la Alianza Atlántica Jens Stoltenberg."Según nuestros datos de inteligencia, las unidades rusas no se están retirando sino que están reposicionándose. Rusia está tratando de reagrupar [sus fuerzas], de volver a dar suministros y de reforzar su ofensiva en la región del Donbás", en el este de Ucrania, declaró Stoltenberg a los medios."Al mismo tiempo, Rusia mantiene la presión sobre Kiev y otras ciudades. Así que podemos esperar acciones ofensivas adicionales, que traerán aún más sufrimiento", añadió.La evaluación de la OTAN contradice la promesa de los negociadores rusos, hecha tras las conversaciones en Turquía esta semana, de reducir "radicalmente" la actividad militar de Moscú en el norte de Ucrania, incluso cerca de la capital, Kiev."Hemos escuchado las recientes declaraciones de que Rusia reducirá las operaciones militares alrededor de Kiev y en el norte de Ucrania. Pero Rusia ha mentido repetidamente sobre sus intenciones. Así que sólo podemos juzgar a Rusia por sus acciones, no por sus palabras", dijo Stoltenberg. "Es obvio que hemos visto poca voluntad por parte de Rusia de encontrar una solución política", añadió.rmb/mis/pc/an