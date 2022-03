La FIFA espera ingresos récord a pesar del covid-19

La caja del fútbol está llena: la FIFA contempla llegar a unos ingresos récord de 7.000 millones de dólares (6.300 millones de euros) tras el Mundial-2022 de Catar (21 noviembre-18 diciembre), a pesar de los efectos de la crisis del covid-19.

"No solo durante el año del covid (en 2020) la FIFA no registró pérdidas, no solo la FIFA alcanzó ya en marzo de 2022 su objetivo de ingresos de 6.400 millones de dólares (para el ejercicio 2019-2022), sino que alcanzará casi los 7.000 millones (de dólares) a finales de año", celebró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el Congreso anual del jueves en la capital catarí, Doha.

Si bien la pandemia del coronavirus redujo los ingresos a 266 millones de dólares en 2020, "la posición financiera de la organización sigue siendo sana y robusta, con reservas suficientes", indican las cuentas de la instancia.

Las finanzas son tan buenas, en realidad, que la FIFA ha gastado más de mil millones de dólares en medidas de lucha contra los efectos de la pandemia en el fútbol y ha aumentado a la vez sus reservas de liquidez en un 21%, para alcanzar los 5.490 millones de dólares.

En 2021, la instancia, cuyos ejercicios financieros duran cuatro años, entre Mundial y Mundial, declaró ingresos de 766 millones de dólares.

- "Resiliencia" -

La mayor parte provienen de ingresos por difusión televisiva y del marketing del próximo Mundial de Catar-2022, que han aumentado respecto a Rusia-2018. La FIFA espera que "los derechos de difusión televisiva establezcan un nuevo récord" de aquí a finales de año.

Ello no supone una sorpresa para Simon Chadwick, profesor de economía del deporte en la Lyon Business School, en Francia. En su opinión, siempre fue probable que la pandemia hiciera "más ricos a los deportes más ricos y más pobres a los más pobres".

"Organizaciones como la FIFA tienen recursos y la resiliencia organizativa necesaria para resistir a los peores efectos del covid", añadió.

"En segundo lugar, los patrocinadores y los difusores han buscado refugios durante la tempestad del covid, es decir, valores cuya estabilidad, valor comercial y presencia duradera hayan estado probadas", subrayó.

La FIFA se orienta igualmente hacia nuevas plataformas numéricas como los eSports, y Chadwick estima que "las perspectivas en materia de generación de ingresos son muy prometedoras" en ese sentido.

"Añadid a eso el actual frenesí de los NFT (activos numéricos certificados), las criptomonedas y los metaversos (universos numéricos), y la FIFA, como muchos otros actores del fútbol, anticipa un maná de ingresos que permitirán que se sostenga a medio y largo plazo", asegura.

- "Ganancias fáciles" -

Según Chadwick, la FIFA debe "velar por no ser arrogante, perezosa o negligente en su búsqueda de nuevos ingresos y por no dejarse seducir por lo que podrían parecer proyectos de ganancias fáciles".

También es importante que "todas las organizaciones mundiales erradiquen completamente la corrupción y los escándalos".

En el caso de la FIFA es algo particularmente importante tras los escándalos que sacudieron en 2015 la organización y precipitaron el final de la presidencia de Joseph Blatter.

"En la FIFA, el dinero ya no se evapora, ya no desaparece, va donde tiene que ir", defendió este jueves Infantino, antes de declarase candidato a la reelección en el Congreso electivo que tendrá lugar a principios de 2023.

