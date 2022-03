EEUU protegerá sus intereses mientras presiona para que China cambie, dice su representante comercial

FOTO DE ARCHIVO: La representante comercial de Estados Unidos, la embajadora Katherine Tai, habla con los medios de comunicación tras una visita a una planta de placas de silicio del fabricante surcoreano de semiconductores SK Siltron CSS, en Bay City, Michigan, Estados Unidos, 16 de marzo de 2022. REUTERS/Rebecca Cook

Por David Lawder

WASHINGTON, 30 mar (Reuters) - Estados Unidos defenderá enérgicamente sus intereses y valores económicos frente a las repercusiones negativas de las políticas económicas de China, en un momento en que Pekín profundiza en un sistema económico centrado en el Estado, declaró el miércoles la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai.

Tai declaró ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes que las conversaciones de Washington con Pekín sobre los compromisos de compra no cumplidos en el marco de un acuerdo comercial de fase 1 y de medidas más amplias no relacionadas con el mercado habían sido "excesivamente difíciles" y que se necesitaban nuevas herramientas.

"De cara al futuro, nuestra estrategia se ampliará más allá de sólo presionar a China para que cambie y debe incluir la defensa enérgica de nuestros valores e intereses económicos de los impactos negativos de las políticas y prácticas económicas de China", dijo.

Washington "no puede dejar de presionar a China para que cambie", añadió, pero no puede seguir esperando a que China cambie sus políticas económicas, y añadió que los aranceles sobre importaciones chinas de entre 300.000 y 400.000 millones de dólares no han empujado a Pekín a realizar cambios fundamentales.

China solo cumplió alrededor del 60% de sus compromisos de la Fase 1 del acuerdo para aumentar las compras de Estados Unidos en 200.000 millones de dólares durante 2020 y 2021 en comparación con los niveles de 2017 y mejorar las protecciones de la propiedad intelectual de Estados Unidos y conceder más acceso al mercado chino a los servicios financieros y la biotecnología agrícola de Estados Unidos.

Además de "seguir creando presión para que China cambie", Tai dijo que Estados Unidos necesitaba tomar medidas, como aprobar leyes en el Congreso para promover las inversiones en innovación, semiconductores y el regreso al país de las cadenas de suministro de fabricación.

"Ese es el plan que debemos seguir en el futuro", dijo, comentarios similares a los realizados a Reuters la semana pasada.

En Pekín, una portavoz del Ministerio de Comercio dijo que la cooperación entre los dos países era la única opción correcta y que mantenían una comunicación normal.

"Esperamos que Estados Unidos pueda adoptar una política comercial práctica y razonable con respecto a China, y que trabaje junto con China para impulsar un desarrollo saludable y estable de los lazos comerciales bilaterales", dijo Shu Jueting en una conferencia de prensa regular el jueves.

(Información de Andrea Shalal, David Lawder y Michael Martina; información adicional de Beijing Newsroom; edición de Nick Macfie y Clarence Fernandez, traducido por Tomás Cobos)