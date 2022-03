EEUU "no entiende nada" sobre el gobierno ruso, dice el Kremlin

El Kremlin consideró este jueves que era preocupante que Estados Unidos no entendiera cómo funciona el gobierno ruso, respondiendo a las afirmaciones occidentales de que los asesores del presidente Vladimir Putin le mentían por miedo a decirle la verdad.

"No entienden al presidente Putin, no entienden el mecanismo de toma de decisiones, no entienden nuestro trabajo", dijo a los periodistas el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, que ya denunció los supuestos comentarios insultantes del presidente Joe Biden sobre el líder del Kremlin.

"Esto no sólo es una pena, sino que es preocupante, porque cuando hay tal grado de incomprensión, se toman decisiones equivocadas que luego tienen graves consecuencias", añadió.

Funcionarios de inteligencia británicos y estadounidenses afirmaron el miércoles que Putin está siendo engañado por sus propios asesores, que tienen "miedo de decirle la verdad" sobre su "fallida" estrategia en Ucrania, donde lanzó una gran ofensiva militar el 24 de febrero.

bur/sg/mis/mb