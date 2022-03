SEC notifica a corredores de Wall Street sobre regla de conducta

(Bloomberg) -- El principal regulador de Wall Street está poniendo en conocimiento a la industria de inversiones que los corredores y asesores financieros deben cumplir con códigos de conducta similares cuando ayudan a los clientes minoristas a elegir qué tipo de cuenta abrir.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) dijo el miércoles que ambos tipos de profesionales financieros comparten deberes comparables con sus clientes. Si bien las reglas para los asesores y los corredores entran en vigor en diferentes momentos, “generalmente arrojan resultados sustancialmente similares en términos de las responsabilidades finales que se deben a los inversionistas minoristas”, dijeron los funcionarios en un boletín.

La guía aborda el controvertido debate político sobre las reglas de conflicto de intereses y lo que significa para los corredores actuar en interés de sus clientes. La pregunta ha sido durante mucho tiempo objeto de demandas y disputas partidistas. Durante la Administración Trump, los defensores de los inversionistas y los demócratas reprocharon una regulación relacionada por ser demasiado laxa, alimentando la especulación de que la SEC la reemplazaría bajo la presidencia de Gary Gensler.

El boletín del miércoles indica que es probable que el regulador mantenga la regla, pero que la interprete de una manera más estricta. Aunque no tienen el peso legal de una ley, los boletines del personal de la SEC son observados de cerca por la industria.

El documento dice que existen diferencias entre el estándar fiduciario que se aplica a los asesores de inversiones y las reglas para los corredores, pero también enfatiza cómo los requisitos de conducta son similares.

Ambos “se derivan de principios fiduciarios clave que incluyen la obligación de actuar en el mejor interés del inversionista minorista y no anteponer sus propios intereses al interés del inversionista”, dijo el personal de la SEC.

