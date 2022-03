MERCADOS A.LATINA-Monedas y bolsas de valores cierran dispares en medio de baja global del dólar

(Actualiza valores al cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 30 mar (Reuters) - Las monedas y bolsas de valores de América Latina mostraron un comportamiento mixto al cierre de las operaciones del miércoles, en medio de un retroceso global del dólar, y con los mercados atentos a las negociaciones por un alto al fuego entre Rusia y Ucrania, aunque con una atmósfera de cautela. * El dólar se depreció a un mínimo de casi dos semanas el miércoles, cuando el optimismo sobre las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania se desvaneció y la atención de los inversores se centró en los datos económicos y las expectativas en torno a las tasas de interés. * El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis divisas, operó con una pérdida un 0,57% a 97,861 unidades por la tarde en Nueva York, tras tocar más temprano su nivel más bajo desde el 17 de marzo. * Gran parte del declive se debió a la fortaleza del euro, que se recuperó el martes tras la promesa de Rusia durante las conversaciones de paz de reducir sus ataques contra Kiev. * En tanto, el Kremlin acogió el miércoles con satisfacción el hecho de que Kiev haya expuesto por escrito sus exigencias para poner fin al conflicto en Ucrania, pero dijo que aún no había señales de un avance. * El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a periodistas que Rusia no había constatado nada realmente prometedor ni que pareciera un avance, y afirmó que había un largo periodo de trabajo por delante. * Las alzas fueron lideradas por el peso mexicano que cotizaba al cierre en 19,8600 unidades por dólar, con una ganancia del 0,52% frente al precio de referencia de Reuters del martes. * "El tipo de cambio se está acercando al nivel técnico de 19,80 pesos por dólar, apoyado por la entrada de dólares por exportaciones, remesas y posiblemente de inversión de cartera en capitales. Si rompe el nivel 19,80 puede irse a niveles entre 19,50-19,60", anticipó Gabriela Siller, directora de análisis de la firma Banco Base. * "De cualquier manera, continúa el riesgo de depreciación por la pandemia, la guerra en Ucrania y los asuntos locales", agregó. * El principal índice accionario, S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajó un 0,53%, a 55.814,99 unidades, después de avanzar en la víspera a un nivel récord, debido a un menor optimismo en torno a las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. * En tanto, peso chileno encabezó las pérdidas y cayó un 0,76%, a 787,80/788,10 unidades por dólar, un día después que el Banco Central elevó la tasa referencial de la economía hasta un 7%, a su nivel más alto desde 2009. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, cedió un 0,4%, a 4.894,98 unidades. * "Si bien el alza de 150 puntos (básicos) en la tasa de interés es un salto importante, no cumplió del todo las expectativas del mercado que espera un aumento de un 2% y eso se está reflejando en el comportamiento del peso que, a primera hora, llegó a caer cerca de un 1%", dijo un operador. * El real brasileño perdió un leve 0,04%, a 4,7704 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo ganó un 0,26%, a 120.326,73 puntos. * En Argentina, el peso bajó un 0,06%, a 110,88/110,89 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval subió un 1%, a 90.867,58 puntos, por compras de oportunidad, para cortar una racha adversa del 3,27% en las dos rondas previas. * "Es de suma importancia el desempeño de las medidas económicas (locales) para lograr las metas inflacionarias, cambiarias y de reducción del déficit fiscal (solicitadas por el FMI)", dijo Noelia Bisso de Rava Bursátil. * El peso colombiano se fortaleció un marginal 0,04% a 3.753,70 unidades por dólar, al tiempo que en la bolsa el índice bursátil MSCI COLCAP subió un 0,14% a 1.601,35 puntos. * La moneda peruana, el sol, subió un 0,43%, a 3,710 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima cedió ganancias iniciales y cayó un 0,13%, a 654,50 unidades. Cotizaciones a las 2059 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.136,45 1,03 -7,87 emergentes MSCI América Latina 2.676,05 1,75 27,78 Bovespa Brasil 120.259,76 0,2 14,7271 IPC México 55.814,99 -0,53 4,77 Argentina MerVal 90.867,58 1,001 8,82 COLCAP Colombia 1.601,35 0,14 13,57 IPSA Chile 4.894,98 -0,4 13,63 Selectivo Perú 654,5 -0,13 27,74 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 4,7709 8,19 16,76 Peso Mexicano 19,8620 3,00 3,11 Peso chileno 788,9 1,36 8,02 Peso colombiano 3.748,52 4,85 +8,39 Sol peruano 3,7240 1,94 +7,24 Peso argentino 110,88 -3,09 -7,38 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Vicente Valdivia)