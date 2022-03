Los mayores bancos de China advierten que se avecinan tiempos difíciles

IMAGEN DE ARCHIVO. Un guardia de seguridad se ve cerca del Banco de China, en Pekín, China. Octubre 19, 2020. REUTERS/Tingshu Wang

SHANGHÁI, 30 mar (Reuters) -Cinco de los mayores bancos de China han dicho que los bancos del país se enfrentan a múltiples obstáculos este año, como la pandemia, la política internacional y la agitación interna en el sector inmobiliario.

El miércoles, el mayor banco del mundo, el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC),, advirtió que China se enfrenta a "la contracción de la demanda, la interrupción de la oferta y el debilitamiento de las expectativas" en su informe anual de resultados.

El Agricultural Bank of China Ltd(AgBank) señaló lo mismo en su informe anual completo.

El sector bancario de China se enfrenta a "un entorno empresarial más complicado y severo", dijo el martes el segundo mayor banco del país por activos, China Construction Bank Corp (CCB),.

"La epidemia mundial seguirá reapareciendo, se retirarán las políticas monetarias de flexibilización de las economías desarrolladas, los conflictos geopolíticos se intensificarán", dijo también el martes el Bank of China (BoC).

Mientras tanto, el presidente del Bank of Communications Co Ltd (BoCom), dijo el viernes que sería difícil para el banco ofrecer ganancias satisfactorias este año.

China ha estado lidiando con un rebrote de infecciones por COVID en algunas de sus mayores ciudades, lo que ha provocado confinamientos parciales y totales que, según los analistas, serán un lastre para la economía.

El principal impacto en los bancos será "el aumento de la morosidad en los sectores de servicios", dijo Nicholas Zhu, analista bancario de Moody's.

"Estos sectores incluyen la venta al por mayor y al por menor, los viajes de ocio y otros servicios de consumo discrecional", añadió.

Las advertencias de los bancos sobre las complicadas perspectivas han llegado junto con las cifras de beneficios netos de todo el año de los cinco bancos, que superaron las estimaciones.

El beneficio neto del ICBC aumentó un 10,3%, hasta los 348.300 millones de yuanes, por encima de las estimaciones, mientras que AgBank también tuvo un rendimiento superior.

Lo mismo ocurrió con el BoC, el CCB y el BoCom.

DEUDA MOROSA

Los ratios de morosidad de cuatro de los cinco bancos disminuyeron, aunque aumentaron en el BoC.

Sin embargo, los préstamos dudosos de las empresas del sector inmobiliario se dispararon un 98% en AgBank, hasta los 28.200 millones de yuanes, ya que las promotoras siguen sufriendo las consecuencias de las estrictas normas de endeudamiento introducidas el año pasado. En el CCB, los préstamos incobrables del sector inmobiliario aumentaron un 50% con respecto al año anterior, hasta los 13.500 millones de yuanes.

Desde la introducción de las normas de las "tres líneas rojas" sobre los ratios de endeudamiento el año pasado, las promotoras grandes y pequeñas han tenido problemas de liquidez.

Sin embargo, la exposición de los grandes bancos a promotoras en dificultades, como Evergrande, sólo representa una pequeña proporción de su cartera de préstamos y de sus fondos propios, dijo Zhu.

"El impacto en algunos bancos regionales será mayor debido a la mayor concentración de sus carteras y a la menor cantidad de elementos mitigadores", añadió.

El margen de intereses, un indicador clave de la rentabilidad de los bancos, se mantuvo estable en todos los bancos excepto en CCB.

(1 dólar = 6,3673 yuanes chinos)

(Reporte de Zhang Yan, Engen Tham; edición de Kirsten Donovan, Louise Heavens y Jane Merriman; traducción de Flora Gómez)