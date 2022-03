Glencore detiene nuevos acuerdos rusos, pero no abandona el país

(Bloomberg) -- Glencore Plc, el operador de productos básicos más grande del mundo, dijo que no buscará nuevos acuerdos en Rusia, pero continuará con sus relaciones comerciales de larga data en el país.

La empresa anunció a principios de marzo que estaba revisando sus participaciones en dos grandes empresas rusas —En+ Group International PJSC y Rosneft PJSC— así como sus operaciones comerciales más amplias en el país.

“Glencore no entrará en ningún nuevo negocio comercial con respecto a los productos básicos de origen ruso a menos que lo indiquen las autoridades gubernamentales pertinentes”, dijo el miércoles en un comunicado enviado por correo electrónico. Continuará cumpliendo con las obligaciones legales en virtud de contratos preexistentes, sujeto a cumplir con cualquier sanción y donde sea “factible y seguro” hacerlo, dijo.

A medida que una lista creciente de las empresas más grandes del mundo, desde bancos de primer nivel hasta gigantes del consumo, anuncia planes para dejar Rusia, las firmas operadoras de productos básicos han continuado tranquilamente con su negocio de compra y venta de materias primas del país. Históricamente, los operadores han estado dispuestos a operar en las jurisdicciones más difíciles y solo unos pocos, incluidos Gunvor Group y ahora Glencore, han anunciado que detendrán los nuevos negocios en Rusia.

Si bien la presión para salir de Rusia ha obligado a los gigantes de la energía, incluidos BP Plc y Shell Plc, a retirarse de sus operaciones en el país, las compañías aún deben detallar cómo venderán sus participaciones.

Glencore posee actualmente una participación del 10,55% en En+ Group, el accionista mayoritario del gigante del aluminio United Co. Rusal Internacional PJSC. También tiene una pequeña participación de menos del 1% en la petrolera Rosneft. El valor razonable de las inversiones a fines de 2021 era de US$789 millones y US$485 millones respectivamente, dijo Glencore el mes pasado.

Glencore también señaló en el comunicado que “no hay una forma realista” de salir de sus participaciones. Sus acciones subieron un 2,2% el miércoles y han avanzado alrededor de un 70% en el último año gracias a los precios más altos de las materias primas.

El operador y minero suizo había asegurado relaciones lucrativas en Rusia, comprando aluminio y petróleo de uno de los productores de recursos naturales más importantes del mundo. Aseguró la extracción de petróleo después de que el Gobierno ruso se esforzara en 2016 por completar la venta planificada de una participación del 19,5% en Rosneft para ayudar a reducir el déficit presupuestario.

El aluminio es uno de los pocos productos básicos comercializados por Glencore que no está respaldado por la producción a gran escala de sus propios activos industriales. Glencore y Rusal han sido socios en el negocio durante mucho tiempo, y su suministro desde Rusia ayudó a fortalecer su posición como el operador de metales más grande del mundo.

Rusal anunció un acuerdo de US$16.000 millones para vender aluminio a Glencore en 2020, lo que le permitiría vender alrededor de un tercio de su producción al operador. El trato se extendería hasta 2024, con la opción de prolongarlo hasta 2025, dijo Rusal en ese momento. También compra algo de petróleo a Rosneft, aunque no revela públicamente los volúmenes que comercializa.

