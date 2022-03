El VAR recién llega esta semana al fútbol argentino

El sistema de video arbitraje (VAR) entrará en acción en el fútbol argentino recién a partir de este fin de semana, en la octava fecha de la Copa de la Liga de primera división, después de un largo tiempo de espera y dudas.

La liga argentina es una de las últimas en el máximo nivel en contar con esta asistencia. En Sudamérica, ya se usa en Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay, entre otros.

En la tardanza influyó la pandemia del covid-19, y también la situación económica de los clubes argentinos.

Hace unas semanas y con ayuda de la FIFA, se inauguró en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el espacio en el que estará el centro de operaciones.

La propia AFA buscará patrocinantes para solventar el costo del VAR en cada partido, cercano a los 500.000 pesos (4.500 dólares al tipo de cambio oficial), con 14 encuentros por fecha.

"Llegó el día. Habrá momentos de inseguridad, de ajustes necesarios, (pero) el VAR desembarca en Argentina para hacer un fútbol más justo", comentó Federico Beligoy, exárbitro y director Nacional de Arbitraje de la AFA.

Sin embargo, en el lado de los clubes hay críticas. "No entiendo por qué se implementa a mitad de torneo, no me parece lógico", cuestionó el DT de River Plate, Marcelo Gallardo.

- Estreno con Colón-Aldovisi -

El primer cotejo con VAR en el fútbol argentino será el que disputarán el jueves Colón de Santa Fe y Aldosivi.

La acción seguirá el viernes con los partidos Gimnasia y Esgrima-Talleres, Central Córdoba-Huracán, Patronato-Unión, Barracas Central-Independiente y Banfield-Argentinos.

El sábado se medirán Racing-Sarmiento, Godoy Cruz-Estudiantes, Vélez Sarsfield-Lanús, Defensa y Justicia-River, y Boca-Arsenal, y el cierre será el domingo con San Lorenzo-Atlético Tucumán, Newell’s-Platense y Tigre-Rosario Central.

Luego de siete jornadas, Racing encabeza las posiciones en la Zona 1 de la Copa de la Liga Argentina, mientras que Estudiantes y Boca comparten el primer puesto en la Zona 2.

Así están las posiciones en la Copa de la Liga Argentina:

Zona 1

- Pts J G E P GF GC

1. Racing 15 7 4 3 0 14 5

2. Defensa y Justicia 14 7 4 2 1 14 11

3. Unión de Santa Fe 14 7 4 2 1 6 3

4. River Plate 13 7 4 1 2 13 5

5. Newell’s Old Boys 13 7 4 1 2 10 8

6. Banfield 11 7 3 2 2 11 7

7. Argentinos 11 7 3 2 2 8 7

8. Sarmiento 11 7 3 2 2 9 9

9. Platense 7 7 2 1 4 6 10

10. San Lorenzo 6 7 1 3 3 5 7

11. Gimnasia LP 6 7 1 3 3 6 16

12. Talleres 5 7 1 2 4 3 6

13. Patronato 4 7 1 1 5 4 11

14. Atlético Tucumán 4 7 1 1 5 3 13

Zona 2

- Pts J G E P GF GC

1. Estudiantes 14 7 4 2 1 12 9

2. Boca Juniors 14 7 4 2 1 9 6

3. Tigre 12 7 3 3 1 9 3

4. Colón 12 7 3 3 1 9 5

5. Aldosivi 10 7 3 1 3 8 7

6. Huracán 10 7 3 1 3 8 8

7. Central Córdoba 9 7 2 3 2 6 6

8. Barracas Central 9 7 3 0 4 9 12

9. Godoy Cruz 8 7 2 2 3 11 13

10. Independiente 7 7 1 4 2 9 10

11. Arsenal 7 7 1 4 2 8 9

12. Rosario Central 7 7 2 1 4 6 9

13. Lanús 6 7 1 3 3 6 7

14. Vélez Sarsfield 6 7 1 3 3 3 5

Str/nn/ol