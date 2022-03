Ley tapabocas en aviones y trenes atrae demanda de republicanos

(Bloomberg) -- Casi dos docenas de estados de Estados Unidos presentaron una demanda para anular el mandato federal de uso de mascarilla en el transporte público, acusando a la Administración de Biden de ignorar los fracasos que ha tenido en los tribunales y de tener un “desdén absoluto” por los límites de su poder en medio de la pandemia de covid-19.

La demanda, presentada el martes en un tribunal federal en Tampa, Florida, argumentó que la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), Rochelle Walensky, y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, carecen de autoridad para obligar a los pasajeros de aviones, trenes y barcos a usar mascarillas.

“Incluso estados como California han anunciado el final de sus mandatos de uso de tapabocas”, dijeron en la denuncia los estados, mayoritariamente liderados por republicanos, incluidos Florida, Alabama y Luisiana. “Aun así, los CDC descaradamente dejan intacto su mandato”. Dijeron que la Administración ha mostrado “un notable nivel de intransigencia”.

Los CDC se negaron a comentar sobre la demanda. La regla había expirado el 18 de marzo antes de que la Administración la extendiera hasta el 18 de abril.

La extensión se produce cuando los estados de EE.UU. alivian las restricciones luego de una caída drástica en el número de casos desde un pico de enero causado por la variante ómicron del coronavirus. Casi 1 millón de estadounidenses han muerto de covid en los últimos dos años, y cientos más continúan muriendo todos los días.

El caso es Florida vs. Walensky, 22-cv-00718, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito Medio de Florida (Tampa).

