Elon Musk cita al rapero Eminem en su oposición al decreto de la SEC

Por Jonathan Stempel

NUEVA YORK, 29 mar (Reuters) - Elon Musk se comparó el martes con el rapero Eminem al tratar de salir de un acuerdo de 2018 con el principal regulador de valores de Estados Unidos, el que requiere que el presidente ejecutivo de Tesla Inc. obtenga aprobación previa de sus tuits.

En una presentación ante un tribunal federal en Manhattan, Musk también insistió también en su intento por anular una citación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para obtener detalles sobre si él y Tesla están cumpliendo con los requisitos de divulgación en virtud del decreto de consentimiento de 2018.

La SEC está investigando el tuit de Musk del 6 de noviembre de 2021, en el que preguntó a sus seguidores si debería vender el 10% de su participación en Tesla para cubrir las facturas de impuestos por opciones sobre acciones. Desde entonces, ha vendido alrededor de 16.400 millones de dólares de sus acciones en la compañía de automóviles eléctricos.

En la presentación del martes, Musk dijo que exigir a los abogados de Tesla que examinaran algunos de sus tuits era una restricción previa inconstitucional de su discurso, que violaba la Primera Enmienda.

"La (SEC) no me deja ser o me deja ser o me deja ver; intentan apagarme", dijo Musk, citando "Without Me", una canción del rapero Eminem de 2002.

La letra de Eminem se refería a la Comisión Federal de Comunicaciones, que había multado a las estaciones de radio que reproducían "The Real Slim Shady", una de sus canciones cuyo contenido se consideró ofensivo.

Musk también dijo que la SEC emitió su citación de mala fe.

La SEC se negó a comentar.

El organismo ha dicho que Musk no era inmune al escrutinio por sus tuits relacionados con Tesla, y no debería ser excusado del acuerdo de 2018 porque encontró el cumplimiento "menos conveniente de lo que esperaba".

Ese acuerdo surgió del tuit de Musk del 7 de agosto de 2018 de que tenía "fondos asegurados" para potencialmente adquirir Tesla en privado. Musk dijo el martes que el tuit era veraz.

El caso está siendo supervisado por la juez federal de distrito Alison Nathan. La semana pasada obtuvo la aprobación del Senado de Estados Unidos para convertirse en juez federal de apelaciones y puede continuar presidiendo sus casos existentes. (Por Jonathan Stempel en Nueva York; editado en español por Juana Casas)