Rusia no suministrará gas gratis a Europa, dice el Kremlin

Válvulas en la estación de compresión Atamanskaya, que forma parte del proyecto Power Of Siberia de Gazprom a las afueras de la ciudad de Svobodny, en el extremo oriental de Rusia, 29 de noviembre de 2019. REUTERS/Maxim Shemetov.

28 mar (Reuters) -Rusia está elaborando métodos para aceptar el pago de sus exportaciones de gas en rublos y tomará decisiones a su debido tiempo en caso de que los países europeos se nieguen a pagar en la moneda rusa, dijo el lunes el Kremlin.

En una reunión de los dirigentes de la Unión Europea celebrada el viernes, no se llegó a una posición común sobre la exigencia rusa de la semana pasada de que los países "no amigos" paguen por su gas en rublos y no en euros, después de que Estados Unidos y los aliados europeos se hubieran unido para aplicar una serie de sanciones contra Rusia.

La preocupación por la seguridad del suministro ha aumentado tras la exigencia, y las empresas y los países de la UE se han apresurado a analizar las consecuencias.

El banco central ruso, el Gobierno y Gazprom, que representa el 40% de las importaciones europeas de gas, deben presentar sus propuestas de pago de gas en rublos al presidente Vladimir Putin antes del 31 de marzo.

"No vamos a suministrar gas gratis, esto está claro", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una conferencia telefónica. "En nuestra situación, no es posible ni apropiado practicar la caridad (con los clientes europeos)".

El viernes, el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, aconsejó a los proveedores de energía alemanes que no paguen el gas ruso en rublos, en una entrevista con la emisora Welt.

Italia seguirá pagando a Rusia por la energía en euros, según declaró la semana pasada un alto asesor económico del Gobierno italiano.

"El único gran problema en Europa es el gas y Rusia nos pide que paguemos en rublos, que no tenemos y no está en el contrato", dijo el lunes el director ejecutivo del grupo energético italiano Eni, Claudio Descalzi, en un evento del sector en los Emiratos Árabes Unidos.

La polaca PGNiG, que tiene un contrato con Gazprom hasta finales de año, también ha dicho que no puede limitarse a pagar en rublos.

La UE pretende reducir su dependencia del gas ruso en dos tercios este año y acabar con las importaciones de combustibles fósiles rusos para 2027.

El viernes, Estados Unidos dijo que trabajará para suministrar 15.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado (GNL) a la Unión Europea este año.

Las plantas de GNL de Estados Unidos están produciendo a plena capacidad y los analistas dicen que la mayor parte del gas estadounidense adicional que se envíe a Europa tendría que proceder de exportaciones que hubieran ido a otros lugares.

Las exportaciones de gas ruso a la UE fueron de unos 155 km³ el año pasado.

(Reporte de Reuters; redacción de Nina Chestney; edición de Robert Birsel y David Evans; traducción de Flora Gómez)