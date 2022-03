Florida: Nueva ley prohíbe la educación sexual temprana

TALLAHASSEE, Florida, EE.UU. (AP) — El gobernador de Florida Ron DeSantis promulgó el lunes una ley que prohíbe la educación sexual y sobre identidad de género hasta el tercer grado escolar, pese a denuncias de que la norma marginaliza a las personas LGBTQ.

La ley ha colocado a DeSantis, un republicano en ascenso que ha sido mencionado como posible candidato presidencial para 2024, al centro de un agrio debate nacional sobre la educación sexual.

La Casa Blanca, junto con políticos demócratas, activistas LGBTQ y estudiantes han denunciado la iniciativa, a la que han apodado la “Ley No Digas Gay”.

DeSantis y los republicanos insisten en que la ley es razonable y que deben ser los padres y no los maestros los que le hablen a los niños sobre temas de identidad de género.

“Nos aseguraremos de que los padres puedan enviar a sus hijos a la escuela para que reciban una educación, no un adoctrinamiento”, declaró DeSantis antes de firmar la ley. El podio donde hablaron él y otros funcionarios tenía un cartel que decía “Protejamos a los niños/Apoyemos a los padres”.

Críticos aseveran que la ley está redactada de manera tan vaga que efectivamente prohíbe toda la educación sexual.

“Las instrucciones en un aula de clases, ya sea por personal docente de la escuela o por terceros, sobre temas de orientación sexual o identidad de género, están prohibidas desde kindergarten hasta el tercer grado, no se pueden impartir de manera que no sea apropiado para esa edad o etapa de desarrollo o que no se atenga a los estándares del estado”, dice la ley. Un padre puede demandar al distrito escolar si la norma no es respetada.

DeSantis promulgó la ley después de una conferencia de prensa en la escuela Classical Preparatory School en Spring Hill, unos 74 kilómetros (46 millas) al norte de Tampa.

Las críticas a la ley empezaron a llegar casi tan pronto como fue introducida, incluyendo de parte de Chasten Buttigieg, el esposo del secretario de Transporte Pete Buttigieg, y de numerosos grupos activistas de la comunidad LGBTQ.

El presidente Joe Biden ha dicho que la ley está “llena de odio”. Mientras la legislatura debatía el proyecto, numerosas celebridades lo criticaron en las redes sociales y, en la entrega de los premios Oscar el domingo en la noche, abundaron la críticas.

Estudiantes en toda Florida abandonaron sus clases y protestaron en la legislatura, repitiendo el lema “¡Sí decimos gay!”. Walt Disney Company, muy influyente en la política floridana, suspendió sus donaciones a políticos del estado y empleados de sus parques temáticos se declararon en huelga al considerar que el CEO Bob Chapek no ha criticado la ley con suficiente dureza.

Los demócratas sostienen que frases como “instrucciones en un aula de clases” y “apropiado para esa edad” son tan vagas que inhiben a los maestros de siquiera mencionar el tema y abren el camino para todo tipo de demandas.