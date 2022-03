DATOS-Principales ganadores de los Premios de la Academia 2022

LOS ÁNGELES, 28 mar (Reuters) - Los ganadores de la edición número 94 de los Oscar fueron anunciados el domingo por la noche en una gala en Los Ángeles, transmitida en vivo por el canal de televisión ABC.

La siguiente es una lista de los ganadores en las principales categorías:

MEJOR PELÍCULA

"CODA"

MEJOR ACTOR

Will Smith - "King Richard"

MEJOR ACTRIZ

Jessica Chastain - "The Eyes of Tammy Faye"

MEJOR DIRECTOR

Jane Campion - "El poder del perro"

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Troy Kotsur - "CODA"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Ariana DeBose - "Amor sin barreras"

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

"Belfast"

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

"CODA"

MEJOR LARGOMETRAJE ANIMADO

"Encanto"

MEJOR DOCUMENTAL

"Summer of Soul"

MEJOR LARGOMETRAJE INTERNACIONAL

"Drive My Car" - Japón

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

"Duna"

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

"No Time to Die" de "No Time to Die"

(Reporte de Tim Reid. Editado en español por Lucila Sigal)