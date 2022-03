El eritreo Girmay gana la Gante-Wevelgem

El eritreo Biniam Girmay (Intermarché) conquistó este domingo la Gante-Wevelgem, lo que supone la primera victoria de un corredor de un país del África subsahariana en una clásica ciclista.

Girmay, de 21 años, superó al francés Christophe Laporte en un esprint entre cuatro corredores al término de los 249 kilómetros de recorrido.

El ciclista eritreo añade este éxito a la plata que consiguió en la categoría Sub-23 del Mundial de ciclismo en ruta de 2021.

Girmay es profesional desde 2020 en el equipo francés Delko y llegó al nivel WorldTour hace un año. Al final de la pasada temporada se impuso en la Classic Grand Besançon (Francia), antes de empezar 2022 con una victoria a finales de enero en Mallorca.

En una jornada soleada, la clásica de este domingo no pudo decidirse en los diferentes 'montes', a pesar de los ataques de la formación Jumbo.

El campeón de Bélgica, Wout Van Aert, aceleró en la tercera y última ascensión del Kemmel, a 34 kilómetros de la meta, y se llevó con él a un pequeño grupo con varios nombres importantes, pero sin llegar a conseguir una gran diferencia que fuera suficiente antes de las carreteras en terreno llano que conducen a Wevelgem.

Un cuarteto (Laporte, Van Gestel, Stuyven, Girmay) se destacó a 25 km del final y el pelotón principal, que incluía a varios velocistas, no consiguió neutralizarles.

"Es simplemente increíble, ¡no podía esperar esto!", se sorprendió Girmay tras su victoria. Tiene ahora previsto regresar a su país, antes de volver a Europa para disputar el Giro de Italia.

"He sufrido un poco en los pavés, no fue cómodo. Después me fui sintiendo cada vez mejor y recuperé posiciones. En el esprint tuve que enfrentarme a corredores fuertes, pero tenía confianza en mí mismo", explicó.

"Esto va a cambiar muchas cosas para mi futuro y para el de los corredores africanos", concluyó el eritreo, que representa la progresión de un ciclismo que va haciéndose un hueco, como evidencia la elección de Ruanda como sede del Mundial de ciclismo en ruta de 2025.

- Clasificación de la 84ª edición de la clásica Gante-Wevelgem:

1. Biniam Girmay (ERY/Intermarché), les 249 km en 5 h 37:57.

2. Christophe Laporte (FRA/JUM) m.t.

3. Dries Van Gestel (BEL/TEN) m.t.

4. Jasper Stuyven (BEL/TRE) m.t.

5. Sören Kragh Andersen (DEN/DSM) a 08.

6. Tim Merlier (BEL/ALP) 08.

7. Mads Pedersen (DEN/TRE) 08.

8. Iván García Cortina (ESP/MOV) 08.

9. Matej Mohoric (SLO/BAH) 08.

10. Arnaud Démare (FRA/GFJ) 08.

