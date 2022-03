Viernes, 25 de marzo de 2022 (16.00 GMT)

UCRANIA GUERRA ============== SITUACIÓN - Leópolis (Ucrania) /Moscú - Ucrania asegura que el frente, en el trigésimo día de invasión, está prácticamente congelado, con la batalla decisiva en Mariúpol, donde rusos y ucranianos luchan calle por calle por el control de la ciudad, mientras los rusos tratan de afianzar el corredor desde Donetsk a Crimea. (foto) (vídeo) RUSIA - Redacción Internacional - Error de cálculo o exceso de confianza. Por un motivo u otro, el presidente ruso, Vladímir Putin, no ha conseguido ni doblegar la resistencia ucraniana ni dividir a Occidente ni a la OTAN, cuando se inicia la quinta semana de guerra. (ENVIADA) (foto) EEUU - Varsovia - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llega en visita oficial a Polonia, y abordará en la localidad de Rzeszów, cerda de la frontera con Ucrania, la acogida a los refugiados procedentes de ese país, además de reunirse con miembros de las fuerzas armadas estadounidenses. Por Lucía Leal (Enviada Especial). (foto) (vídeo) (audio) REFUGIADOS - Leópolis (Ucrania) - Un mes de invasión rusa en Ucrania ha causado 3,6 millones de refugiados, pero algunos de los que cruzaron la frontera en las primeras semanas de la guerra han decidido retornar a su país, donde la parte occidental se mantiene tranquila y lejos del frente de batalla. Por Sara Gómez Armas. (Enviada Especial).(ENVIADA) (foto) (vídeo) (audio) MOLDAVIA - Chisinau - Moldavia -uno de los países más pobres de Europa- gestiona la mayor llegada de refugiados per capita del continente -suponen ya el 4 % de la población- en medio del temor a una agresión rusa y los esfuerzos por acercarse a la Unión Europea. Por Marcel Gascón (Enviado especial) (ENVIADA) (foto) (vídeo) UE - Bruselas - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este viernes a la Unión Europea que trabajará para aumentar las exportaciones de gas natural licuado (GNL) de su país y de otros "socios internacionales" a corto y medio plazo para ayudar al bloque comunitario a huir del carburante ruso. (ENVIADA) (foto) (vídeo) (audio) ENERGÍA - Bruselas - Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE debaten en Bruselas opciones para intentar abaratar la electricidad y preparar las reservas de gas de cara al próximo invierno, en medio del conflicto en Ucrania que ha disparado los costes de la energía. (foto) (vídeo) (audio) ESPAÑA - Bruselas - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aspira a salir del Consejo Europeo de Bruselas con un acuerdo que permita actuar al menos a España y Portugal para hacer frente al alza de los precios energéticos tras constatar la imposibilidad de pactar medidas conjuntas con carácter inmediato. (foto)(vídeo) (audio) (vivo) IGLESIA - Ciudad del Vaticano - El nuncio en Ucrania, el arzobispo Visvaldas Kulbokas, que trabaja "con enormes dificultades" desde Kiev para informar al papa de lo que ocurre en el país, asegura que la Santa Sede podría ofrecer un importante espacio de mediación para acabar con esta guerra. Por Cristina Cabrejas. DINAMARCA - Copenhague - La aprobación de una generosa ley para acoger a los ucranianos que huyen de la guerra ha generado debate en Dinamarca por el contraste con la dura línea de este país respecto a refugiados de otras procedencias y provocado críticas de organizaciones no gubernamentales. Por Antxo Lamela (ENVIADA) (ENVIADA) (foto) (vídeo) ONU - Naciones Unidas - Un Consejo de Seguridad de la ONU ya muy dividido se reúne de urgencia para discutir el lanzamiento por parte de Corea del Norte de un misil balístico intercontinental, su primera prueba con este tipo de armamento en casi cinco años. (audio) -------------------------------------- ETIOPÍA CONFLICTO - Adís Abeba - El anuncio del Gobierno etíope de una "tregua humanitaria indefinida" y el compromiso de los rebeldes de Tigré a un "cese de las hostilidades" si llega esa ayuda han reavivado la esperanza de acabar con la guerra que libran desde 2020. (ENVIADA) (foto) (audio) SUDÁN DEL SUR PAZ - Yuba - La retirada de la oposición armada de los mecanismos de control del acuerdo de paz que en 2018 puso fin a la guerra civil en Sudán del Sur, debido a las dilaciones en aplicar lo pactado, ha puesto al país más joven del mundo de nuevo al borde del conflicto armado. Por Atem Simón Mabior (ENVIADA) FMI ARGENTINA - Washington - El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebra este viernes en Washington una reunión de su directorio ejecutivo que deberá aprobar el acuerdo para refinanciar la deuda de Argentina, tras anunciar un aplazamiento de los pagos que el país debía hacer. (audio) CRISIS MIGRATORIA MÉXICO - Tapachula (México) - Las niñas migrantes, especialmente aquellas que viajan sin acompañamiento, enfrentan graves peligros en su ruta hacia Estados Unidos como las violaciones, los abusos y la trata, una tragedia que ONG como Plan International buscan atender. Por Juan Manuel Blanco (ENVIADA) (foto)(video) (audio) UE TECNOLÓGICAS - Bruselas - El cerco de la Unión Europea a Google, Apple, Meta y Amazon se ha consumado esta semana con la primera de las dos leyes con las que Bruselas quiere romper el modelo de negocio de las grandes tecnológicas. (ENVIADA) (audio) ESPAÑA TRANSPORTES - Madrid - La huelga de transportistas iniciada en España hace 12 días por una asociación de autónomos y pequeñas empresas de camioneros prosigue a pesar del acuerdo sobre el precio de los combustibles alcanzado hoy entre el Gobierno y los representantes mayoritarios del sector, lo que aumenta el temor de que aumente el desabastecimiento. (foto) (vídeo) OIT DIRECCIÓN - Ginebra - La Organización Internacional del Trabajo (OIT) eligió hoy al togolés Gilbert Houngbo como su nuevo director general, un cargo en el que el primer responsable africano del organismo de 103 años de historia, que tiene entre sus mayores retos inmediatos acompañar a los Estados en sus esfuerzos de recuperación del empleo en condiciones decentes tras la pandemia. Por Antonio Broto (ENVIADA) (vídeo) ANDINOS EXTERIORES - Quito - Los ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina (CAN), que integran Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, celebran una nueva reunión con Quito como sede para discutir diversos temas de incumbencia para los cuatro países. (foto) (video) MÉXICO BANCA - Acapulco (México) - La Asociación de Bancos de México (ABM) clausura su Convención Bancaria en Acapulco tras dos jornadas marcadas por la polémica creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la autonomía del Banco de México (Banxico) y la crisis derivada de la guerra en Ucrania. (foto)(video) COLOMBIA ELECCIONES - Bogotá - El aspirante presidencial de la izquierda colombiana, Gustavo Petro, inscribe en Bogotá su candidatura y la de su compañera de fórmula, la líder social afrocolombiana Francia Márquez, convertida en la figura de la campaña para las elecciones del 29 de mayo. (foto) (video) (audio) FORO AGUA - Dakar - La novena edición del Foro Mundial del Agua, que se ha celebrado esta semana en Dakar, subrayó hoy la necesidad de que la comunidad internacional aporte respuestas concretas a los desafíos globales sobre el uso y acceso a este recurso esencial. Por María Rodríguez (ENVIADA) (foto) (vídeo) (audio) Crónicas ------------ OSCAR HONORÍFICO - Los Ángeles (EE.UU.) - Samuel L. Jackson, Elaine May y Liv Ullmann son los protagonistas los Óscar honoríficos de este año, conocidos como Governor Awards, que se entregan dos días antes de la gran gala de la Academia de Hollywood. Por Javier Romualdo. (foto) (video) (audio) BOLIVIA MÚSICA - La Paz - La aimara boliviana Alwa encontró en las rimas una forma de expresar el orgullo de su identidad y de su amor por su país rapeando con las típicas polleras y las largas trenzas en el cabello que caracterizan a las cholitas bolivianas. CAYO HUESO - Miami - Situado en el punto más austral de Florida, Cayo Hueso o Key West, hoy destino turístico mundial de primer orden, se viste de gala este viernes para celebrar con un amplio programa su 200º aniversario, una emocionante historia de bohemia y leyenda adobada de naufragios, piratas, tesoros y aventureros. Por Emilio J. López (foto) Entrevista -------------- WORLD PRESS PHOTO - Ámsterdam (Países Bajos) - La fotoperiodista ecuatoriana Isadora Romero, ganadora regional en Sudamérica del World Press Photo 2022 con un trabajo sobre los guardianes de las semillas de cultivo, alertó en una entrevista con Efe del riesgo de "pérdida de la memoria cultural" con la reducción de la agrobiodiversidad. Por Imane Rachidi