UE y EE.UU. llegan a un acuerdo sobre transferencia de datos

(Bloomberg) -- La Unión Europea y Estados Unidos rompieron el punto muerto en que se encontraba un nuevo pacto de transferencia de datos, lo que podría evitar un escenario catastrófico para gigantes tecnológicos como Meta Platforms Inc y miles de otras empresas que dependen del libre flujo de información a través del Atlántico.

La UE y EE.UU. anunciaron el viernes que acordaron en principio un nuevo acuerdo después de que el anterior fuera anulado debido a la preocupación por el poder de las agencias estadounidenses para espiar la información sin las debidas garantías de privacidad.

Este nuevo pacto “permitirá flujos de datos predecibles y fiables, equilibrando la seguridad, el derecho a la privacidad y la protección de datos”, dijo el viernes en Twitter la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Aunque los negociadores aún deben resolver los detalles más finos, el resultado podría poner fin a la incertidumbre sobre los flujos de datos que llevó a Meta, propietaria de Facebook, a advertir sobre una posible salida de la UE si persistía el vacío legal.

Los temores legales se intensificaron cuando el Tribunal de Justicia de la UE, la máxima instancia judicial del bloque, en un sorpresivo fallo de 2020 anuló el llamado “Escudo de privacidad”, un acuerdo de transferencia transatlántica, por el antiguo temor de que los datos de los ciudadanos no estuvieran a salvo de la vigilancia estadounidense.

Si bien mantuvo un sistema separado basado en contratos para seguir transfiriendo datos, las dudas expresadas por los jueces de la UE sobre la protección de datos estadounidense han hecho que esta también sea una alternativa dudosa.

El acuerdo político del viernes se produce tras la visita del presidente Joe Biden a Bruselas, donde también participó el jueves en cumbres consecutivas con la OTAN, el Grupo de los Siete y la UE.

El acuerdo tenía como objetivo garantizar la privacidad y la seguridad de los datos y proteger el tráfico de datos “que constituye la base de una relación económica de US$7,1 billones entre EE.UU. y la UE”, declaró el viernes a la prensa el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en el Air Force One tras la sesión en Bruselas.

El acuerdo “realmente nos pone en posición de garantizar que las empresas tecnológicas estadounidenses —grandes empresas, sí, pero especialmente las pequeñas y medianas— estarán protegidas a medida que avanzamos y podrán operar de forma plena y segura dentro del contexto de la relación económica transatlántica entre EE.UU. y la UE”, dijo Sullivan.

El fallo de 2020 del tribunal de la UE obligó a los reguladores de ambos lados del Atlántico y a las autoridades de protección de datos de la UE a volver a la mesa de trabajo, para lidiar con las ramificaciones en medio de las dudas sobre la seguridad de los datos de los usuarios de la UE una vez que se envían a EE.UU. El fallo significó que miles de empresas que envían datos comerciales a EE.UU. tuvieron que buscar formas alternativas para mantener el flujo de sus datos.

Las transferencias de datos han estado plagadas de dificultades durante años, y los jueces de la UE no temen intervenir. En 2015, el máximo tribunal de la UE anuló un sistema anterior de transferencia de datos transatlántico, llamado Safe Harbor, por temor a que espías estadounidenses pudieran obtener acceso sin restricciones a los datos de la UE.

La controversia se remonta a 2013, cuando el excontratista Edward Snowden sacó a la luz el alcance del espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. El activista de la privacidad Max Schrems ha desafiado a Facebook en los tribunales irlandeses, donde la empresa de redes sociales tiene su base europea, argumentando que los datos de los ciudadanos de la UE están en riesgo en el momento en que se transfieren a EE.UU.

Schrems dijo el viernes que no está convencido de que el nuevo proyecto de acuerdo resuelva los problemas de los anteriores y cuestionó el momento del anuncio.

“El acuerdo aparentemente era un símbolo que quería Von der Leyen, pero no cuenta con el apoyo de los expertos en Bruselas, ya que EE.UU. no se movió”, dijo Schrems en una declaración enviada por correo electrónico. “Es especialmente atroz que EE.UU. haya utilizado supuestamente la guerra contra Ucrania para presionar a la UE en este asunto económico”.

