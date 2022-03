Martino: "Hemos perdido la tranquilidad en los últimos 25 metros del campo"

México, 24 mar El argentino Gerardo "Tata" Martino, seleccionador de México, lamentó este jueves que su equipo haya fallado numerosas jugadas de gol ante Estados Unidos en la eliminatoria mundialista, lo cual achacó a la falta de paciencia. "Hemos perdido esa tranquilidad en los últimos 25 metros del campo, no solamente a la hora de hacer un gol, sino en la elección de pases, de una gambeta y de encarar con confianza. Es un tema que tenemos que recuperar", señaló el entrenador, luego del empate sin goles ante el enconado rival. En la antepenúltima fecha de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Qatar 2022, los mexicanos fueron incapaces de vencer y llegaron a un empate y tres derrotas en sus últimos cuatro encuentros ante los estadounidenses. Martino dijo que se queda con el hecho de haber competido bien; recordó que el pasado 12 de noviembre en Cincinnati, Estados Unidos dominó a México en el segundo tiempo y lo venció por 2-0 y ahora sus jugadores mantuvieron el buen rendimiento en los 90 minutos Aunque los hinchas criticaron al tri por no ganar, con la igualada de este jueves México puso un pie en el Mundial de Qatar porque va tercero de la clasificación con 22 puntos, tres más que Costa Rica y cuatro sobre Panamá y se enfrentará a El Salvador y Honduras, sin posibilidades de ir al Mundial. Aunque las cosas pintan a favor, Martino se refirió con respeto al rival del domingo, los hondureños, recordó que este jueves le sacó el empate a Panamá y reconoció que México deberá jugar concentrado. "Enfrentaremos a un rival que si bien no tiene posibilidades (de clasificarse a Qatar), es muy fuerte, sobre todo en su cancha. debemos aferrarnos a la línea del partido de hoy, es el camino de los dos partidos que restan", señaló. Martino celebró el buen nivel de sus jugadores involucrados en ligas europeas y confió en que su equipo retome el buen nivel, después de una baja de resultados en momentos de la eliminatoria, en los que perdió en Estados Unidos y Canadá, en partidos celebrados con temperaturas gélidas. "Jugando intensidad, esfuerzo y compitiendo bien con un rival muy fuerte, volvimos a ser una selección confiable", concluyó.EFE gb/ga (fotos)