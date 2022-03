LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 25 de marzo de 2022

—————————————————————————

LO ÚLTIMO

—————————————————————————

Ucrania: Mueren cerca de 300 en ataque a teatro en Mariúpol

AMLO admite que violó la ley del Banco de México

Perú: piden que OEA observe debate de vacancia presidencial

OEA: detengan actos que sean crímenes de guerra en Ucrania

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

EUR-GEN UCRANIA-GUERRA

KIEV - Alrededor de 300 personas murieron la semana pasada en un ataque aéreo ruso contra un teatro de Mariúpol que se empleaba como refugio, informa el gobierno ucraniano. Se trata del ataque contra civiles más mortal del que se tenga conocimiento en lo que va de la guerra. . Por Nebi Qena y Andrea Rosa. 620 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.

Con:

-UCRANIA-GUERRA-ENERGÍA: EEUU y UE anuncian nuevo pacto para reducir la energía rusa.

-UCRANIA-GUERRA-LO ÚLTIMO: Los últimos acontecimientos relacionados con la invasión rusa a Ucrania.

-UCRANIA-GUERRA VATICANO: Oración para paz de Francisco evoca una vieja profecía.

-UCRANIA-GUERRA BIDEN: Biden escucha a tropas de EEUU en frontera con Ucrania.

-UCRANIA-GUERRA-CLAVES: Claves de la guerra de Rusia en Ucrania.

-UCRANIA-GUERRA OEA: OEA: detengan actos que sean crímenes de guerra en Ucrania

ESP-CIN OSCAR-LATINOS

LOS ÁNGELES - Ariana DeBose se prepara para pasar a la historia el domingo como la primera afrolatina en ganar el Oscar a la mejor actriz de reparto por su interpretación de Anita en “West Side Story” de Steven Spielberg. Pero la actriz de origen puertorriqueño es tan solo una de múltiples artistas latinos e iberoamericanos que figuran entre los candidatos para la 94a entrega anual de los Premios de la Academia, que además tendrá entre sus actuaciones sabor latino. Por Sigal Ratner-Arias. 2.056 palabras. AP Foto. ENVIADO.

______________________

SOLAMENTE EN AP

______________________

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana la desinformación giró en torno a la política mexicana, al nuevo aeropuerto internacional de México, al presidente ruso y al tenista Rafael Nadal. Aquí están los hechos: una fotografía no se tomó en la inauguración del nuevo aeropuerto internacional en México. La línea ferroviaria al nuevo aeropuerto estará lista en 2023. El instituto electoral mexicano imprimió boletas suficientes para consulta de revocación de mandato. México no se convertirá en dictadura si no procede revocación de mandato. Dolencia de Nadal no está ligada a vacuna contra COVID-19. Vladimir Putin no reveló conspiración de EEUU en conferencia. Por Abril Mulato, Marcos Martínez Chacón y Rafael Cabrera. 2.613 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMS-GEN PERU-PRESIDENTE VACANCIA-OEA

LIMA - El gobierno peruano pide al Parlamento permitir la presencia de representantes de la Organización de Estados Americanos durante un debate previo a una votación que busca la destitución del presidente Pedro Castillo. El canciller César Landa comunicó al Parlamento que el gobierno había invitado a tres funcionarios de la OEA y solicitó al Congreso que les permita el ingreso al hemiciclo para observar un debate que debe realizarse con “la mayor transparencia”. 304 palabras. Por Franklin Briceño. AP Foto. ENVIADO.

AMN-ECO MÉXICO-BANCO CENTRAL

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente Andrés Manuel López Obrador explica que la decisión sobre el aumento de las tasas de interés, que anunció antes de que el Banco de México informara la medida, se la pasó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y reconoce que la filtración viola la ley del organismo monetario. 460 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN COLOMBIA-CANDIDATOS

BOGOTÁ - Cinco candidatos a la presidencia de Colombia escogen a representantes de la comunidad afrodescendiente como sus vicepresidentes. Todos nacieron en el suroeste del país, donde el conflicto armado interno fue intenso y sus comunidades reclamaron mayor presencia del Estado durante las multitudinarias protestas contra el gobierno en 2021. Por Astrid Suárez. 796 palabras. ENVIADO.

AMN-GEN MÉXICO-EEUU RUSIA

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente Andrés Manuel López Obrador desestima las afirmaciones del Jefe del Comando Norte sobre la presencia de agentes de inteligencia rusos en territorio mexicano y responde que México no es “colonia” de Rusia, China, ni Estados Unidos. 474 palabras. ENVIADO.

REP-GEN LATINOAMÉRICA EN IMÁGENES-FOTOS

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe y publicadas entre el 18 y el 24 de marzo de 2022. 69 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU

NUEVA YORK - Mientras los casos de coronavirus aumentan en algunas partes del mundo, los expertos están pendientes de una posible nueva ola de COVID-19 en Estados Unidos y se preguntan cuánto tardará en detectarse. Por Mike Stobbe. 517 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-EEUU-ASILO: Caen tasas de infección de COVID-19 entre migrantes a EEUU.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

EUR-GEN POLONIA-BIDEN

VARSOVIA - La visita de Joe Biden a Polonia en la última parada de su viaje a Europa brinda la posibilidad de resaltar el compromiso de Washington con la protección de un aliado clave de la OTAN a las puertas de Ucrania y de agradecer su generosa acogida a los refugiados. Por Vanessa Gera. 517 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-CLI CLIMA-PROTESTAS

BERLÍN - Manifestantes ambientalistas realizan una décima ronda de protestas en todo el mundo para exigir que los gobernantes tomen medidas más fuertes contra el calentamiento global y algunos relacionan sus mensajes ambientales con exhortos a poner fin a la guerra en Ucrania. Por Frank Jordans. 304 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN ISRAEL

JERUSALÉN - Israel recibirá a los ministros de Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Bahréin durante la visita la próxima semana del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, lo que representaría la más reciente de una serie de reuniones de alto nivel en el Medio Oriente. Por Joseph Krauss. 293 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN COREAS-TENSIONES

SEÚL - Corea del Norte confirma el lanzamiento de su misil balístico intercontinental más grande hasta la fecha por orden de su líder, Kim Jong Un, quien promete ampliar la “disuasión de nuclear” mientras se prepara para una “confrontación de larga duración” con Estados Unidos. Por Kim Tong-Huyn. 469 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT MUNDIAL-SUDAMÉRICA-PANORAMA

SIN PROCEDENCIA - La eliminatoria sudamericana queda reducida a una batalla entre Perú, Colombia y Chile por la quinta plaza, que da derecho a un repechaje, luego de que una victoria uruguaya sobre los peruanos garantiza que la celeste y Ecuador acompañarán a Brasil y Argentina al Mundial de Qatar. Tras el triunfo, los uruguayos homenajean a Oscar Tabárez, su conductor durante 15 años. Por Eric Núñez. 800 palabras. AP Foto.

DEP-FUT MUNDIAL-DESCALABRO ITALIANO

MILÁN - El desconsuelo de Italia no tiene límites tras quedar afuera de la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva. Jorginho dice que los dos penales fallados ante Suiza lo atormentarán toda la vida. De haber metido al menos uno de ellos, Italia se habría clasificado. Por Daniella Matar. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT MUNDIAL-ARGENTINA-VENEZUELA

BUENOS AIRES - Argentina recibe a Venezuela en un partido de trámite de las eliminatorias de la Copa del Mundo. 500 palabras. AP Foto.

DEP-FUT LIBERTADORES-SORTEO

BUENOS AIRES - Sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores. 400 palabras.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-CIN OSCAR-PRODUCTORES

LOS ÁNGELES - James Bond no obtuvo una nominación al Oscar este año, pero eso no significa que no formará parte de la ceremonia. Después de todo, es el 60 aniversario de la primera película del agente 007 y el 50 de “El Padrino”. Esos hitos se celebrarán el domingo en la 94a entrega de los Premios de la Academia. El productor Will Packer dice que el tema es: “Amantes del cine unidos”. Por Lindsay Bahr. 650 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

___________________________________

Dudas y comentarios con el director del Servicio en Español de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620.

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org

Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

-----------------------------------

EN TWITTER:

-----------------------------------

Síganos en nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos