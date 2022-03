Larrazábal se mantiene líder en Doha

Redacción Deportes, 25 mar El español Pablo Larrazábal se mantiene como líder del Masters de Qatar, torneo del DP World Tour de golf que se juega en Doha, pese a firmar 71 golpes (-1) en la segunda ronda del torneo, en la que remontó en los segundos nueve hoyos el mal inicio que tuvo en los nueve primeros. El barcelonés comenzó el día con dos golpes de ventaja tras el 64 (-8) del jueves, pero de repente se encontró a cuatro golpes de la cabeza tras hacer tres bogeys y un doble bogey y un solo birdie en los nueve primeros hoyos. En los nueve de regreso Larrazábal enderzó el rumbo con un eagle al 10 tras un largo putt y birdies al 11, al 16 y al 18 para terminar con una tarjeta de 71 que lo mantiene en cabeza con 9 abajo. Larazábal, reciente ganador del MyGolfLife Open -su sexto título en el circuito-, aventaja en un solo impacto al polaco Adrian Meronk, el sudafricano Wilco Nienaber y el estadounidense Chase Hanna. "Ha sido un comienzo difícil. No esperaba que el drive del primero se fuera tan a la derecha. Empecé par-bogey-bogey y eso no estaba en los planes para el viernes", dijo el español en declaraciones que difunde el circuito. "Hice bogey-doble bogey en el ocho y en el nueve para 40 en los primeros nueve, pero le dije a Raúl (Quirós, su caddie), vamos, ayer tiramos seis bajo en la segunda parte y sabemos que nos gustas la segunda parte", agregó. "Sabemos que estamos jugando lo suficientemente bien. No estamos jugando para tirar 40. Estamos jugando mucho mejor que 40 en los nueve primeros. Fue uno de esos días en los que tienes que seguir trabajando y creer en la forma en que has estado jugando el último mes y seguir luchando. Hay muchas oportunidades de birdie en la segunda parte y aproveché algunas", señaló. "Es aún más difícil mentalmente cuando tiras 40 en los primeros nueve hoyos y estás dos por encima después de tres. Mentalmente tienes que recuperarte, tienes que creer en los golpes que planeas y en los que pegas. Eso es lo que hemos hecho y ha dado sus frutos. Tirar uno bajo par después de ir cuatro sobre nos demuestra que estamos en un buen momento mental. Estamos preparados para cometer errores y recuperarlos", precisó. EFE. sab/jl