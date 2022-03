Gobierno ucraniano desmiente acuerdo con Rusia en cuatro de seis puntos

Leópolis (Kiev), 25 mar El ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, desmintió este viernes las declaraciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan de que Kiev y Moscú están próximos a llegar a acuerdos en cuatro de seis puntos discutidos como parte de las conversaciones de paz. Kuleba señaló que "no hay consenso" con Rusia en los cuatro puntos mencionados por Erdogan y agregó que "en particular, el único lenguaje oficial en Ucrania es y seguirá siendo el ucraniano". Además, en declaraciones al diario "Ukrainskaya Pravda", precisó que "la clasificación de los temas clave en cuatro o más puntos es incorrecta", ya que varios subgrupos de delegados están debatiendo muchas cuestiones diferentes al mismo tiempo. "El proceso de negociación es extremadamente complicado," afirmó Kuleba, que aseveró que la delegación ucraniana "no cede en sus demandas", entre las que citó un alto el fuego, garantías de seguridad y la integridad territorial de Ucrania. En declaraciones citadas este jueves por la agencia turca Anadolu, Erdogan había manifestado con respecto a las negociaciones entre Kiev y Moscú que "se puede decir que hay acuerdos sobre algunos temas". Entre estos citó la renuncia de Ucrania a adherirse a la OTAN, el reconocimiento del ruso como idioma cooficial, así como concesiones con respecto a la desmilitarización y la "seguridad colectiva". Por el contrario, afirmó Erdogan, Ucrania no está dispuesta a negociar la cesión de Crimea ni las regiones orientales de Donetsk y Luhansk. El presidente turco está tratando de posicionarse como mediador entre Kiev y Moscú y anunció este viernes que a lo largo del fin de semana hablará tanto con su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski como con el presidente ruso Vladímir Putin. Turquía no se ha sumado a las sanciones occidentales contra Rusia y ha acogido el único encuentro cara a cara de los ministros de Exteriores de Ucrania y Rusia desde el inicio de la invasión rusa el pasado 24 de febrero.EFE int-cph-it-dt/ads