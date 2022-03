Día 30 de invasión: Zelenski dice a UE que actuó tarde; Biden visita Polonia

Redacción Internacional, 25 mar Trigésimo día de invasión rusa de Ucrania: el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, ha dicho esta madrugada, en un mensaje a los líderes de la UE, que su ayuda ha llegado tarde, al tiempo que el presidente estadounidense, Joe Biden, ha prometido que la Alianza "responderá" a un potencial uso de armas químicas. Mientras, las hostilidades continúan: Rusia sigue intentando establecer un corredor entre Donetsk y Crimea, y asediando por ello la ciudad de Mariúpol, el número de refugiados casi llega a los 3,7 millones de personas y los muertos civiles, según el balance de Naciones Unidas, ya son 1.035. Estos son los últimos acontecimientos en el comienzo del trigésimo día de invasión rusa de Ucrania: - Rusia sigue intentando establecer un corredor en el sureste entre la región de Donetsk y Crimea y por ello continúa "realizando grandes esfuerzos" para capturar las ciudades de Popasna, Rubizhne y, sobre todo, Mariúpol. - El alto mando del Ejército ucraniano reconoce que los rusos han logrado "un éxito parcial" en el distrito operativo de Donetsk, al continuar "con el mantenimiento temporal del corredor terrestre entre la región de Rostov y el territorio temporalmente ocupado de la República Autónoma de Crimea". - Los rusos intentan bloquear Kiev desde el este con operaciones ofensivas en dirección a Brovary y Boyspil y en el noreste, Rusia trata de "concentrar fuerzas y medios" para reanudar las operaciones y hace "intentos fallidos para bloquear Chernígov". - Ucrania afirma que, además de destruir el barco de desembarco ruso Saratov ayer en el puerto de Berdianskm, ha producido daños en otras dos unidades, el Caesar Kunikov y el Novocherkassk. La diplomacia y nuevas sanciones - El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recriminó a los líderes europeos que las sanciones que han aprobado contra Rusia a lo largo de este mes de invasión han llegado "un poco tarde", porque no han logrado evitar la guerra. "Habéis aprobado sanciones. Estamos agradecidos. Estos son pasos poderosos. Pero fue un poco tarde. Porque si hubiera sido preventivo, Rusia no hubiera ido a la guerra", dijo Zelenski a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, durante la intervención que hizo por videoconferencia en la cumbre que los Veintisiete celebraron en Bruselas. - La Unión Europea (UE) no concretó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, mientras que Estados Unidos y el Reino Unido sí anunciaron más represalias contra Moscú, cuando ya se ha cumplido un mes del inicio de la invasión de Ucrania. En las conclusiones aprobadas al final de la cita, la UE volvió a pedir a Moscú que cese los ataques, permita la creación de corredores humanitarios para evacuar a civiles, dé acceso a la ayuda humanitaria y libere a los rehenes. - El presidente estadounidense, Joe Biden, viajará este viernes a Polonia, el país que mayor número de refugiados ucranianos ha recibido tras la invasión rusa, donde visitará la localidad de Rzeszów, cerca de la frontera con Ucrania. A continuación, Biden se reunirá con miembros de la 82 División Militar Aerotransportada de las Fuerzas Armadas de EEUU, desplazados a la zona para reforzar el flanco oriental de la OTAN. Rzeszów, con cerca de 200.000 habitantes, es la principal ciudad del sureste de Polonia y se encuentra a apenas una hora por carretera de la frontera con Ucrania. - Indonesia no excluirá a Rusia de la cumbre del G20 prevista para el próximo noviembre en la isla de Bali, a pesar de la presión de algunos de los miembros para dejar fuera a Moscú como represalia por la invasión de Ucrania. "Es la obligación del presidente del G20 invitar a todos los miembros participantes", afirmó en rueda de prensa en la noche del jueves Dian Triansyah Djani "co-sherpa" o alto representante de Indonesia para la cumbre que organiza este año el país asiático. - El Gobierno japonés engrosó este viernes su lista de ciudadanos y empresas rusas sancionadas a raíz de la guerra con Ucrania, con la congelación de activos de más de una veintena de personas y la suspensión de exportaciones a 80 nuevas empresas. Entre las personas cuyos activos bajo jurisdicción nipona quedarán retenidos hasta nuevo aviso se encuentran el jefe del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev; el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov; el jefe adjunto de gabinete del presidente Vladímir Putin, Serguéi Kiriyenko; y el asesor presidencial Serguéi Ivanov. - Australia impuso este viernes sanciones contra el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y su esposa, además de 22 rusos vinculados al aparato propagandístico del Kremlin, en respuesta a la invasión de Rusia a Ucrania, según informó el Ministerio de Exteriores del país oceánico. El Ejecutivo de Camberra considera que el Gobierno de Bielorrusia, bajo el mandato del presidente Lukashenko, sigue brindando apoyo estratégico a las fuerzas militares de Rusia en el "asalto a la soberanía e integridad territorial de Ucrania", según el comunicado de la ministra australiana de Exteriores, Marise Payne. EFE int-lab/ah (foto)