Costa Rica quita invicto a Canadá y se mete a zona de repechaje en eliminatoria Concacaf

Aficionados de Costa Rica reaccionan durante el partido que su selección ganó a Canadá en la eliminatoria de la Concacaf. Estadio Nacional, San José, Costa Rica. 24 de marzo de 2022. REUTERS/Mayela López

24 mar (Reuters) -La selección de fútbol de Costa Rica interrumpió el jueves el paso invicto que registraba Canadá en la eliminatoria de la Concacaf al ganarle 1-0 y se metió a la zona de repechaje en su búsqueda de un boleto para el Mundial de Qatar.

En tanto, México y Estados Unidos empataron 0-0 en un partido donde ambas selecciones tuvieron opciones de anotar, y se mantuvieron dentro de los tres primeros lugares que dan acceso directo a la Copa del Mundo.

"Estos jugadores tienen carácter y muchos deseos para representar al país, le ganamos al mejor equipo de la Concacaf, es un orgullo poder dirigir a este grupo, son jugadores muy especiales", dijo el director técnico de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez.

"Sabemos que tenemos mucho por mejorar, no te puedes ahogar antes de llegar a la orilla, si ya has hecho todo esto, si sacaste 13 puntos de 15 tenemos que terminar bien, todavía no hemos clasificado, falta un montón, hay que estar muy bien preparados", señaló.

Costa Rica registró su quinto partido sin conocer la derrota, y sacó su valioso triunfo ante Canadá gracias al gol de Celso Borges, quien a los 45 minutos remató con la cabeza un centro enviado por Gerson Torres desde el sector derecho.

La selección dirigida por Suárez dominó la primera parte del partido y jugó con un hombre de más desde los 35 minutos por la expulsión del canadiense Mark-Anthony Kaye, y a pesar de la superioridad numérica no pudieron aumentar su ventaja.

En la segunda parte del partido disputado en el estadio Nacional de San José, Canadá presionó en busca del empate que le diera el boleto al Mundial, y estuvo cerca de lograrlo, pero las atinadas intervenciones del portero Keylor Navas y los postes lo evitaron.

"¡Enorme victoria! ¡Enorme trabajo de equipo! Grande afición por ese grandioso apoyo. ¡Un paso más... seguimos!", publicó Borges en su red social Instagram.

De esta manera, Costa Rica se ubicó en el cuarto lugar de la eliminatoria, que da acceso al repechaje, aunque aún tiene opciones de meterse a uno de los tres lugares que dan un boleto directo a la Copa del Mundo.

"Este estadio tiene una vibra diferente, hoy la necesitábamos. Tenemos carácter y fortaleza mental, y nunca hemos dejado de creer en nosotros", dijo el defensor costarricense Francisco Calvo.

A pesar de la derrota, Canadá se mantiene como líder de la eliminatoria con 25 puntos, seguido por Estados Unidos y México con 22, Costa Rica con 19, Panamá con 18, El Salvador con 10, Jamaica con ocho y Honduras con cuatro.

A la Copa del Mundo clasifican los tres primeros lugares del octagonal final, mientras que el cuarto tendrá que disputar un repechaje intercontinental ante el ganador de la eliminatoria de Oceanía.

En tanto, Panamá complicó su clasificación tras empatar 1-1 como local ante un eliminado Honduras. Rolando Blackburn anotó para los panameños a los 23 minutos, y Kevin López empató para Honduras a los 65.

Y en un partido que enfrentó a selecciones ya eliminadas, Jamaica y El Salvador empataron 1-1 con goles de Andre Gray y Eriq Zavaleta, respectivamente.

En la penúltima jornada de la eliminatoria, que se jugará el domingo, Canadá recibirá a Jamaica, Costa Rica visitará a El Salvador, Estados Unidos será local ante Panamá y México irá a Honduras.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México, Nelson Rentería en El Salvador, Elida Moreno en Panamá y Álvaro Murillo en Costa Rica)