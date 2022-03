Biden "decepcionado" por no poder cruzar a Ucrania para ver la situación

Varsovia, 25 mar El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostró este viernes "decepcionado" por no poder cruzar desde Polonia la frontera con Ucrania para evaluar por sí mismo el impacto de la guerra en ese país, al asegurar que no le "dejan" hacerlo por motivos de seguridad. "Estoy aquí en Polonia para ver la situación humanitaria y, francamente, parte de mi decepción viene de que no puedo verlo de primera mano como he hecho en otros lugares", dijo Biden durante su visita a la ciudad polaca de Rzeszów, cerca de la frontera ucraniana. EFE llb/vh