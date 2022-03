Actualización de coberturas EFE Audiovisual Internacional 25 mar (16.00 GMT)

Madrid, 25 mar (EFE).- NUEVAS COBERTURAS: .- La Habana (Cuba). - El secretario general de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de nuestra América (ALBA), Sacha Llorenti, visita el Centro Fidel Castro Ruz durante su viaje de trabajo a Cuba. (vídeo) .- Ciudad de México (México).- López Obrador: "No somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos". (vídeo) .- Ciudad de México (México).- López Obrador pide a legisladores pensar "en el pueblo" al votar reforma eléctrica. (vídeo) .- Ciudad de México (México).- Marchan en México para pedir una mayor lucha contra la crisis climática. (vídeo) .- Ciudad de México (México).- José Eduardo Derbez es un música fracasado en la serie "Mi tío". (vídeo) .- Tegucigalpa (Honduras).- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en Honduras espera que las autoridades hondureñas y los actores involucrados en los comicios generales de 2021 acojan sus recomendaciones para mejorar la calidad de las futuras elecciones en el país, dice a Efe el jefe adjunto de la delegación, Manuel Sánchez de Nogués. (vídeo) .- Ciudad de Panamá (Panamá).- Entrenamiento de la selección de fútbol previo a su viaje a Orlando Florida, en donde se medirá a Estado Unidos por las eliminatorias de la Concacaf. (vídeo) .- Bogotá (Colombia).- Los estadounidenses Foo Fighters son los encargados de abrir en Bogotá el Festival Estéreo Picnic, que regresa tras dos años de pandemia, y donde también actuarán J Balvin y The Strokes. (vídeo) .- Quito (Ecuador).- Entrevista con Diego Moncayo, el estudiante ecuatoriano que estuvo más tiempo atrapado en unas zonas calientes de la guerra en Ucrania. (vídeo) .- Sao Paulo (Brasil).- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva visita un asentamiento de trabajadores sin techo en la región metropolitana de Sao Paulo. (vídeo) .- Montevideo (Uruguay).- Uruguay entra en veda política, que impide cualquier actividad proselitista con vistas al referéndum del domingo, en el que los ciudadanos deben votar si derogar o no 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), proyecto insignia del Ejecutivo de Luis Lacalle Pou. (vídeo) COBERTURAS PENDIENTES: .- Cracovia (Polonia).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llega en visita oficial a Polonia, y abordará en la localidad de Rzeszów, cerda de la frontera con Ucrania, la acogida a los refugiados procedentes de ese país, además de reunirse con miembros de las fuerzas armadas estadounidenses. (foto) (vídeo) (audio) .- Leópolis (Ucrania).- Un mes de invasión rusa en Ucrania ha causado 3,6 millones de refugiados, pero algunos de los que cruzaron la frontera en las primeras semanas de la guerra han decidido retornar a su país, donde la parte occidental se mantiene tranquila y lejos del frente de batalla. (foto) (vídeo) (audio) .- Bruselas (Bélgica).- Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE debaten opciones para intentar abaratar la electricidad y preparar las reservas de gas de cara al próximo invierno, en medio del conflicto en Ucrania que ha disparado los costes de la energía. (foto) (vídeo)(audio) .- Bruselas (Bélgica).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aspira a salir del Consejo Europeo de Bruselas con un acuerdo que permita actuar al menos a España y Portugal para hacer frente al alza de los precios energéticos tras constatar la imposibilidad de pactar medidas conjuntas con carácter inmediato. (foto)(vídeo)(audio)(VIVO) .- Bruselas (Bélgica).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncian en Bruselas medidas para conseguir que los países europeos reduzcan su dependencia energética de Rusia. (foto) (vídeo) .- Pionyang (Corea del Norte).- Corea del Norte confirmó este viernes que en la víspera probó su nuevo misil intercontinental (ICBM) Hwasong-17, un arma de mayor rango cuyo lanzamiento tensa aún más la situación en la península coreana y puede implicar nuevas sanciones de la ONU. (foto)(vídeo)(audio) .- Guangxi (China).- Medios chinos que habían informado del hallazgo de la segunda caja negra del avión siniestrado el pasado lunes con 132 personas a bordo en el sur del país se han retractado de la noticia, mientras la búsqueda continúa. (vídeo) .- Bogotá (Colombia).- El aspirante presidencial de la izquierda colombiana, Gustavo Petro, inscribe su candidatura y la de su compañera de fórmula, la líder social afrocolombiana Francia Márquez, convertida en la figura de la campaña para las elecciones del 29 de mayo. (foto) (vídeo) (audio) .- Acapulco (México).- La Asociación de Bancos de México (ABM) clausura su Convención Bancaria en Acapulco tras dos jornadas marcadas por la polémica creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la autonomía del Banco de México (Banxico) y la crisis derivada de la guerra en Ucrania. (foto)(vídeo) .- Tapachula (México).- Las niñas migrantes, especialmente aquellas que viajan sin acompañamiento, enfrentan graves peligros en su ruta hacia Estados Unidos como las violaciones, los abusos y la trata, una tragedia que ONG como Plan International buscan atender para dar una vida sin violencia a las menores de edad. (foto)(vídeo)(audio) .- Lima (Perú).- La polémica incorporación del futbolista Andy Polo al Universitario de Deportes abrió una nueva grieta en el debate sobre la tolerancia a las agresiones contra las mujeres en Perú, después de que el deportista de 27 años encontrara en este equipo de fútbol un escudo ante las graves acusaciones que pesan sobre él por violencia machista. (foto)(vídeo) .- Quito (Ecuador).- Los ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina (CAN), que integran Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, celebran una nueva reunión con Quito como sede para discutir diversos temas de incumbencia para los cuatro países. (foto) (vídeo) .- Quito (Ecuador).- Ya sea un atardecer en la playa, una majestuosa cumbre nevada que parece besar el cielo o una cascada que riega la selva amazónica, los paisajes que componen los "cuatro mundos" de Ecuador han sido por primera vez estudiados para conocer lo que esconden más allá de componer una bonita postal. Por Susana Madera. (foto) (vídeo) .- Australia.- Las autoridades de Australia confirmaron este viernes que la Gran Barrera de Coral, situado en el noreste del país, sufre un blanqueo masivo de corales, el sexto desde 1998, a pesar de las condiciones por el fenómeno de La Niña, que ayuda a enfriar las aguas. (foto) (vídeo) .- Nueva Delhi (India).- El documental "Writing with fire" (Escribiendo con fuego), sobre un periódico de mujeres de la India rural, aspira a un Oscar este domingo, pero lejos de celebrarlo, las protagonistas sienten que el retrato sobre su labor es "incompleto". (vídeo) .- La Paz (Bolivia).- La aimara boliviana Alwa encontró en las rimas una forma de expresar el orgullo de su identidad y de su amor por su país rapeando con las típicas polleras y las largas trenzas en el cabello que caracterizan a las cholitas bolivianas. (foto) (vídeo) .- Los Ángeles (EE.UU.).- Samuel L. Jackson, Elaine May y Liv Ullmann son los protagonistas de los Óscar honoríficos de este año, conocidos como Governor Awards, que se entregan dos días antes de la gran gala de la Academia de Hollywood. (foto) (vídeo) COBERTURAS ENVIADAS: .- Leópolis/Moscú.- Ucrania asegura que el frente, en el trigésimo día de invasión, está prácticamente congelado, con la batalla decisiva en Mariúpol, donde rusos y ucranianos luchan calle por calle por el control de la ciudad, mientras los rusos tratan de afianzar el corredor desde Donetsk a Crimea. (foto) (vídeo) (audio) .- Moscú (Rusia).- El Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, asistió este viernes en Moscú a una reunión de la Junta de Fideicomisarios del Fondo de Diplomacia Pública Alexander Gorchakov. (vídeo) .- Chisinau (Moldavia).- Desde que Rusia invadió Ucrania hace un mes, desencadenando la crisis humanitaria de más rápido crecimiento en el mundo, millones de personas -la gran mayoría mujeres, niños y ancianos- han visto sus vidas destrozadas. (foto) (vídeo) .- Berlín (Alemania).- Alemania registró un nuevo pico de incidencia acumulada ante el avance de la subvariante de ómicron BA.2, que representa ya al menos el 72 % de todos los contagios. .- Dakar (Senegal).- El noveno Foro Mundial del Agua, la mayor conferencia del mundo dedicada a este recurso, anuncia hoy en Dakar sus conclusiones tras abordar esta semana los grandes retos que afronta el uso de este líquido indispensable. (foto) (vídeo)(audio) .- Bangkok (Tailandia).- Ucranianos que residen en Bangkok y fieles católicos participaron hoy en una misa dedicada a la paz en Ucrania a un mes de la invasión por parte de Rusia en la Iglesia del Santo Redentor en la capital tailandesa. (vídeo) .- Moscú (Rusia).- El Grupo Renault anuncia que suspende la actividad de su planta en Moscú. (vídeo) .- Bangalore (India), 25 mar (EFE/EPA).-(Imagen:Jagadeesh NV). Este viernes se llevó a cabo el 24º Campamento Anual de Extremidades organizado por los Rotarios de Bangalore en el que se otorgan prótesis a personas de escasos recursos. (vídeo) .- Ámsterdam (Países Bajos).- La fotoperiodista ecuatoriana Isadora Romero, ganadora regional en Sudamérica del World Press Photo 2022 con un trabajo sobre los guardianes de las semillas de cultivo. (vídeo) .- Roma (Italia).- El presidente de la Serie A, Lorenzo Casini, declaró que el "fracaso" de la selección italiana de no ir al Mundial por segunda vez consecutiva es el de todo el fútbol italiano. (vídeo) .- Miami (EE.UU).- El jai-alai o cesta punta fue durante años uno de los grandes símbolos de Miami, pero el brillo de esta modalidad de pelota vasca fue apagándose tras la llegada del baloncesto y béisbol profesional a la ciudad. Ahora busca recuperar impulso con una nueva competición más a la "americana". (foto) (vídeo) rmg/EFETV