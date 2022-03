Wall Street sube gracias al impulso de las tecnológicas

Imagen de archivo de operadores trabajando en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, por su sigla en inglés) en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 26 de enero, 2022. REUTERS/Brendan McDermid/Archivo

Por Devik Jain

24 mar (Reuters) -Las acciones tecnológicas levantaron el jueves a los principales índices de Wall Street tras la fuerte caída de la sesión anterior, mientras los inversores estaban pendientes de una reunión de líderes occidentales por la crisis en Ucrania.

* Diez de los 11 principales sectores del S&P avanzaban, con la energía, tecnología y materiales entre los que más ganaban.

* "Se trata de la clásica compra en la baja y ha permitido a la gente añadir algunas posiciones básicas como Apple, que son una buena historia de largo plazo, a precios más baratos", dijo Greg Swenson, socio fundador de Brigg Macadam

* "Esto va a continuar mientras haya estas tensión geopolítica por la guerra en Ucrania y luego siga la volatilidad en el petróleo y el gas", agregó.

* El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participó el jueves en una sesión a puerta cerrada con los aliados europeos en una cumbre especial de la OTAN, cuando se debate si imponer más sanciones energéticas a Rusia por su invasión de Ucrania.

* La reunión ocurre cuando Estados Unidos está aumentando la presión sobre Moscú con sanciones a decenas de empresas de defensa rusas, a cientos de miembros de su parlamento y al presidente ejecutivo del mayor banco del país.

* Los valores de crecimiento Alphabet Inc, Apple Inc, Tesla Inc, Meta Platforms y Nvidia Corp ganaban entre un 0,7% y un 4,5% para proporcionar el mayor impulso a los índices S&P 500 y Nasdaq.

* A las 1525 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 202,45 puntos, o un 0,59 por ciento, a 34.560,1 unidades, mientras que el S&P 500 avanzaba 28,52 puntos, o un 0,64 por ciento, a 4.484,76 unidades. El Nasdaq ganaba 71,848 puntos, o un 0,52 por ciento, a 13.994,452 unidades.

(Reporte de Devik Jain en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)